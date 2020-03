Une clinique de dépistage du coronavirus bientôt à Baie-Comeau

Des sources sûres indiquent que la clinique sera aménagée au Centre Henry-Leonard. Le ministère de la Santé et des Services Sociaux et le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord ne confirment pas encore l’information.

Selon les mêmes sources, une visite du complexe à deux glaces a eu lieu dimanche et a permis de confirmer que l’espace de la glace B du Centre Henry-Leonard sera converti en clinique de dépistage.

Ce choix serait motivé par le fait que la clinique doit être dotée de l’espace et des accès nécessaires pour permettre aux patients éventuels d’y entrer, d’y circuler et d’en sortir au volant de leur voiture, sans avoir à en descendre durant les prélèvements.

La glace B du Centre Henry-Leonard étant, pour l’instant, une patinoire avec surface glacée, des travaux préparatoires à l’aménagement de la clinique se mettent en branle dès lundi et devraient s’échelonner sur plusieurs jours.

Le ministère de la Santé et des Services Sociaux a annoncé l’ouverture de 10 nouvelles cliniques de dépistage au Québec durant la prochaine semaine, portant le total à 18. Celle projetée à Baie-Comeau n’apparaît pas sur cette liste.

Aucun cas positif de la COVID-19 n’a été détecté jusqu’à présent sur la Côte-Nord.