Duel Biden-Sanders avec le coronavirus à l'avant-scène

Pour la première fois en près de neuf mois de joutes oratoires, la course au nombre record de candidats est devenue un duel.

Le dernier débat, qui se tenait en Caroline du Sud le 25 février dernier, réunissait sur scène sept candidats.

Trois semaines plus tard, la dynamique de la course s'est complètement transformée, avec trois soirées électorales victorieuses consécutives pour Joe Biden et le retrait successif de quatre candidats, dont trois se sont rangés derrière celui qui a désormais repris son statut de favori.

L'ancien vice-président sous Barack Obama a ainsi remporté la Caroline du Sud, le super mardi et le « mini super mardi » en plus de bénéficier du soutien des autres candidats plus centristes qui se sont désistés pour l'appuyer, l'ex-maire de South Bend, en Indiana, Pete Buttigieg, la sénatrice du Minnesota Amy Klobuchar et l'ex-maire de New York Michael Bloomberg.

Ce sera donc la première fois que des débatteurs redoutables, comme la sénatrice du Massachusetts Elizabeth Warren, qui avait par exemple envoyé Michael Bloomberg au tapis, ne seront pas sur la scène.

Mathématiquement, un retour de Bernie Sanders reste possible, mais improbable. Joe Biden recueille plus de 55 % des intentions de vote à l'échelle nationale, selon la moyenne des plus récents sondages, devant son adversaire, qui doit se contenter de 34 % des appuis.

Le site de journalisme de données FiveThirtyEight, qui établit des prévisions à partir de simulations découlant notamment de sondages, estime désormais que Joe Biden a plus de 99 % de chances de sortir victorieux du duel qui l’oppose à Bernie Sanders.

L'enjeu inévitable du débat

C'est la première fois qu'un débat se déroule alors que la COVID-19, qui a touché plus de 3200 personnes et fait au moins 62 victimes aux États-Unis, monopolise l'espace public en politique américaine.

Lors du dernier débat, il avait fallu attendre 1 h 30 pour que les modérateurs posent une question sur le coronavirus.

Cet enjeu prendra assurément plus de place ce soir, à un moment où le virus se propage de façon exponentielle aux États-Unis – seule la Virginie-Occidentale est épargnée –, modifie les habitudes de vie des Américains et menace l'économie, et où la gestion de la crise par le président Trump fait l'objet de critiques.

Le coronavirus exerce également un impact sur la course à l'investiture démocrate. Deux États ont ainsi reporté leurs primaires, soit la Louisiane et la Georgie, et tant Bernie Sanders que Joe Biden ont annulé des rassemblements partisans.