Toronto : les salles d'audience de la Loi sur les infractions provinciales fermées

Les audiences seront reportées in absentia.

Les 30 salles d'audience de la POA à Toronto entendent toutes les affaires d'infractions provinciales ainsi que les infractions aux règlements municipaux, notamment les contestations de contraventions du code de la route et les accusations liées à la Loi sur la protection et la prévention des incendies, la Loi sur le code du bâtiment, la Loi sur la protection de l'environnement et la Loi sur la santé et la sécurité au travail.