Magog et Bromont ferment leurs bâtiments municipaux

À Magog, le centre des services techniques, ainsi que l’écocentre demeureront ainsi fermés.

Les employés, eux, seront sur place pour répondre aux citoyens qui pourront communiquer avec les fonctionnaires par téléphone. Les citoyens pourront également effectuer leurs paiements en ligne.

Par ailleurs, la Ville a demandé aux organismes qui logent dans le centre communautaire de cesser leurs activités pour participer à l’effort de distanciation sociale demandé par Québec.

Les installations sportives et culturelles, quant à elles, avaient déjà été fermées de façon préventive par la municipalité, vendredi.

Comme il est contraire à la loi de tenir le conseil municipal à huis clos, le public pourra assister au conseil municipal de lundi à 19 h 30. Toutefois, la mairesse Vicki-May Hamm appelle les citoyens à ne pas s’y présenter autant que possible.

Moi je suggère fortement aux citoyens de rester à la maison pour nous écouter et nous envoyer leur question via Facebook, ça va me faire plaisir d’y répondre.

Vicki-May Hamm, mairesse de Magog