Un an après la mort de Joe Fafard, des artistes et des amis se réunissent

Un an après la mort du sculpteur, les artistes Vic Cicansky, Wilf Perreault, Frans Lotz, Gabriella Lucia et Julien Hamon-Fafard se sont réunis vendredi et samedi dernier pour créer des impressions. Il s'agissait d'une façon de se souvenir de Joe Fafard, mais aussi de redonner un envol à la création artistique dans le studio des Hamon-Fafard.

Le studio était stagnant depuis le décès du sculpteur, le 16 mars 2019. Selon Alyce Hamon, veuve de Joe Fafard, inviter les artistes à l’utiliser est un moyen de revigorer l’espace de création.

On crée des choses pour la première fois depuis que Joe nous a quittés. On a invité cinq artistes, on est en train de créer de très belles oeuvres, des gravures, c’est vraiment pour remettre cette belle énergie dans l'atelier. Alyce Hamon

Alyce Hamon, qui dirige maintenant le studio, veut que la vie y reprenne son cours: l'idée est de continuer d’accueillir des ateliers, toujours en souvenir de Joe.

Si la production artistique s’est interrompue pendant un moment, les ventes, elles, se sont poursuivies de façon marquée, admet Alyce Hamon: les ventes augmentent, honnêtement, assez bien.

Gabriela Garcia-Luna, artiste photographe, confie que Joe Fafard était une force de la nature à ses yeux : «Il a inspiré de très nombreux artistes, le caractère enjoué de son travail nous a vraiment connectés». Photo : Radio-Canada / Raphaële Frigon

La fonderie de Joe Fafard, située à Pense, continue de produire des sculptures en bronze à partir des moules existants :

En principe, Joe faisait des éditions de sept — et si l’édition se vend, on détruit le moule — et ça, on va faire ça, mais il y a des milliers de moules. Alors on en a pour assez longtemps.

Cependant, même si les bronzes continuent d'être coulés, Alyce Hamon reconnaît que la touche du maître n’est plus présente : La seule chose que l’on ne peut pas reproduire évidemment, ce sont ses patines incroyables de couleurs alors on a choisi une dizaine de patines de couleurs traditionnelles que Joe avait approuvées alors qu’il savait qu’il était mourant.