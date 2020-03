Coronavirus : plusieurs lieux de rassemblement doivent fermer en Abitibi-Témiscamingue

Le gouvernement du Québec a fait un pas de plus pour endiguer la propagation du coronavirus, dimanche, en annonçant la fermeture de nombreux endroits de rassemblements, tels que les bars, les cinémas, les centres de ski et les salles de quilles. Plusieurs entreprises de la région ont ainsi appris en début d'après-midi qu'elles doivent fermer.

Le directeur général du Mont Kanasuta de Rouyn-Noranda, Alain Vanier a vu la saison de ski se terminer un mois plus tôt que prévu.

« Qu'on fasse tout ça avant de fermer les aéroports, me surprend un peu, mais oui, c'était quelque chose à prévoir, j'imagine, lance-t-il. Si ça peut sauver des vies tant mieux, moi je ne peux pas m'objecter à la décision du gouvernement du Québec. Ce n'est pas plaisant financièrement, mais on aura quand même connu une très bonne saison, alors qu'elle aurait pu être excellente. »

Le cinéma capitol de Val-d'Or doit également fermer ses portes. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Alors que la situation inquiète partout à travers le monde, la région doit aussi se plier aux exigences de Québec. Mais la situation déçoit quelque peu Louiselle Blais, propriétaire du cinéma Capitol de Val-d'Or.

« Malgré toutes les précautions qu'on pouvait prendre et malgré le fait que les gens voudraient librement choisir s'ils doivent le faire ou pas, on va emboîter le pas, c'est sûr, explique-t-elle. C'est dur de voir que le monde entier s'arrêter d'un coup. »

Au salon de quilles Maxima de Val-d'Or, le propriétaire André Gervais sentait venir cette décision depuis deux ou trois jours.

« C'est peut-être un peu exagéré, mais on va suivre, affirme-t-il. Parmi la clientèle, on sentait l'inquiétude au cours des derniers jours. Il y a des gens qui venaient jouer des parties tout seuls et qui s'en allaient. Ils ne voulaient pas être avec personne. »

Impacts financiers

L'inquiétude est grande pour ces entreprises et leurs employés. D'ailleurs, Louiselle Blais s'interroge à savoir sir les gouvernements pourront compenser toutes les pertes financières.

Toutes les entreprises vont avoir des impacts financiers, dit-elle. Ça devient tellement phénoménal tout ce qui se passe présentement. Je me demande à quel point il pourra y avoir des compensations. On verra plus tard. Mais le plus important, c'est de savoir que la vie que les gens veulent avoir va s'arrêter pour quelque temps.

Les commerces visés par l'interdit Bars

Gyms

Cinémas

Spas

Saunas

Arcades

Discothèques

Centres de ski

Parcs récréatifs

Piscines

Bibliothèques

Salles de danse

Cabanes à sucre

Restaurants de type buffet

Le gouvernement Legault ordonne la fermeture de plusieurs lieux de rassemblement. Les restaurants doivent limiter le nombre de leurs clients à 50 % de leur capacité d'accueil. Photo : Radio-Canada / Marc-Andre Landry

Par ailleurs, Québec demande aussi aux propriétaires de restaurants de réduire la capacité d'accueil de leur salle à manger de 50 %. À La Cage Brasserie sportive de Val-d'Or, on passe d'un maximum de 220 à 110 clients en même temps, mais la situation pourrait encore changer rapidement.

C’est une bonne chose, il faut agir collectivement, croit le directeur général Dave Tremblay. C'est plate parce que ça va diminuer énormément notre chiffre d’affaires et on va peut-être en venir à fermer l’établissement. Si le gouvernement nous le demande, on va agir ainsi.