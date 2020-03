Des commerçants inquiets des pertes financières en raison des fermetures

Le gouvernement Legault a ordonné dimanche midi la fermeture de lieux de rassemblement tels que les bars, gyms et cinémas pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Les restaurants doivent limiter le nombre de leurs clients à 50 % de leur capacité d'accueil, de sorte que seulement une table sur deux soit occupée et qu'une distance d’un mètre sépare les consommateurs.

La fin de semaine a été difficile pour les restaurateurs et commerçants au Saguenay-Lac-Saint Jean qui craignent déjà des impacts, même s'ils disent bien comprendre les raisons qui amènent le gouvernement à agir ainsi.

Déjà, au restaurant Saint-Hubert du boulevard Talbot à Chicoutimi, les tables qui seront rendues non disponibles ont été identifiées dimanche après-midi.

On n'a jamais vécu ça des choses comme ça, donc j'ai hâte de voir. Côté financier, ça paraît déjà. Dans les dernières soirées, c'est sûr que c'est plus tranquille. On a pris beaucoup de mesures côté hygiène, on est très, très droit là-dessus. Maxime Drolet, gérant de cuisine, restaurant Saint-Hubert du boulevard Talbot à Chicoutimi

De plus, des mises à pied ont déjà été effectuées.

Inquiétudes dans les bars

L'obligation de fermeture de tous les bars cause une grande inquiétude au propriétaire de L'Appartement bar ambiance, Alexandre Bédard. On espère vraiment que ça va être rapide, rapide. Pour nous, une semaine c'est une semaine de trop. En plus, avec l'été qui s'en vient, c'est sûr que si ça continue cet été, c'est sûr que c'est fini. Ce sera fini pour nous et pour plein d'autres , s'est -il inquiété.

Alexandre Bédard, propriétaire de L'Appartement bar ambiance de la rue Racine à Chicoutimi Photo : Radio-Canada

La situation est la même pour les clubs sportifs, comme le Club de curling de Chicoutimi qui fermera ses portes lundi.

Pour nous, aller jusqu'au mois d'avril, ça va être une perte de 40 000 dollars. Peut-être qu'on va fermer jusqu'à la fin de la saison et on n'aura pas le choix. Gaétan Girard, directeur des glaces, Club de curling Chicoutimi

Gaétan Girard, directeur des glaces, Club de curling Chicoutimi Photo : Radio-Canada

Selon des informations recueillies par Philippe L'Heureux