Au Manitoba, les parents se demandent s'ils doivent envoyer leurs enfants à l'école

Alors que la province a annoncé la suspension des cours dans les écoles à compter du 23 mars, certains parents craignent que leurs enfants ne soient exposés à la COVID-19 durant la semaine qui précède et hésitent à laisser leurs enfants aller à l'école.

Afin d’empêcher la propagation et limiter les risques de contamination, le gouvernement provincial avait annoncé vendredi la suspension des classes pour trois semaines à partir du 23 mars. Les autorités ont souligné que cette suspension est annoncée une semaine avant son entrée en vigueur pour permettre aux parents d’organiser la garde de leurs enfants et aux enseignants de préparer des leçons que les élèves pourront suivre à domicile.

Patricia Papuli, parente d’élève et éducatrice, va emmener ses trois enfants à l’école lundi, mais trouve ça bizarre de dire de fermer les écoles en laissant une semaine . Pour elle, ce délai est un petit peu trop long et elle décidera lundi soir si ses enfants continueront d’aller à l’école le reste de la semaine.

Elle souligne aussi qu’il est difficile de contrôler les enfants lorsqu’ils sont avec d’autres camarades à l’école et leur inculquer les règles d’hygiène et de distanciation sociale.

On explique bien à nos enfants ce qu'il faut faire, mais le problème est que ça reste des enfants et donc on ne sait pas ce qu'ils font lorsqu'ils sont à l'école. À mon avis, il n'y a pas à chaque fois un mètre entre chaque enfant. Patricia Papuli, maman et éducatrice

L’éducatrice s’étonne néanmoins du maintien des garderies dans la province.

D’origine française et arrivée au Manitoba en août dernier, Patricia Papuli et son mari, Fabrice, comparent la situation de la province avec celle de l’Europe et estiment que, pour le moment, le gouvernement provincial a bien réagi à la situation.

Une situation compliquée pour certains parents

Sur les réseaux sociaux, plusieurs parents se demandent s'ils doivent envoyer leurs enfants à l'école. L’un d’eux avoue être encore dans le doute total , tandis qu’un autre a décidé de laisser [son] enfant à la maison .

Sur les réseaux sociaux, plusieurs parents se demandent s'ils doivent ou non envoyer leurs enfants à l'école. Photo : Capture d’écran - Facebook

Si certains y songent, tous ne peuvent toutefois se permettre de garder leurs enfants à la maison.

Fatma Abed, dit qu'elle va l’envoyer sa fille à la garderie mais à contrecœur en étant vraiment pas rassurée , car elle dit ne pas vouloir prendre le risque de perdre son travail.

Comme Patricia Papuli, elle ne comprend pourquoi les cours sont suspendus dans les écoles, alors que les garderies restent ouvertes.

Si on ferme les écoles, on doit aussi fermer les garderies, parce que le risque est quand même considérable. Fatma Abed, mère d'une jeune fille en garderie

Si les garderies venaient à être suspendues également, Fatma Abed et son compagnon devront faire un choix. L’un d'eux devra prendre congé ou il leur faudra trouver quelqu’un pour s’occuper de leur fille.

Elle aimerait toutefois que son employeur lui permette de faire du télétravail pour pouvoir rester avec sa fille à la maison.

Avec les informations de Laïssa Pamou