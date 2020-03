La Réserve fédérale américaine abaisse son taux directeur

Les effets du coronavirus pèseront sur l'activité économique à court terme et présenteront des risques pour les perspectives économiques , précise la Banque centrale américaine dans un communiqué.

La Réserve fédérale a indiqué qu'elle maintiendra les taux dans cette fourchette jusqu'à ce que la crise soit passée.

Une baisse surprise applaudie par la Maison-Blanche

Cela me rend très heureux. Et je veux féliciter la Réserve fédérale , a réagi le président américain Donald Trump, lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche. C'est vraiment une bonne nouvelle, c'est vraiment bien pour notre pays , a-t-il ajouté, affirmant que les États-Unis étaient « de loin le pays le plus solide du monde ».

Je ne sais pas si [une telle décision] est jamais arrivé un dimanche. Mais je pense que beaucoup à Wall Street sont très heureux. Et je peux vous dire, je suis très heureux. Je ne m'attendais pas à cela. Et j'aime être surpris , a ajouté le président américain qui n'a eu de cesse de critiquer le président de la Fed, Jérôme Powell.

La baisse des taux surprise a été prise alors que le comité monétaire habituel de la Fed, qui va se réunir mardi et mercredi, doit rassurer les marchés.

Wall Street a connu jeudi sa pire journée depuis le krach boursier d'octobre 1987, et le lendemain sa meilleure depuis la crise financière de 2008, après que les marchés eurent été rassurés par l'accord entre la Maison-Blanche et les démocrates sur un plan d'urgence pour faire face à la crise de la COVID-19.

C'est la deuxième fois depuis le début du mois de mars que la Fed abaisse ses taux en dehors de son comité monétaire habituel, ce qu'elle n'avait pas fait depuis 2008.

La Fed a par ailleurs annoncé l'achat de 500 milliards de dollars en bons du Trésor et de 200 milliards en titres hypothécaires.

Face à l'affolement, elle avait abreuvé les marchés en liquidités toute la semaine, apportant plusieurs milliers de milliards de dollars, et avait renoué avec les rachats de dette américaine à travers les bons du Trésor.