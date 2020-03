COVID-19 : les services de garde d'urgence offerts en Abitibi-Témiscamingue

La Commission scolaire du Lac-Témiscamingue va assurer le service dans deux écoles, à Ville-Marie et Témiscaming, où se situent les centres hospitaliers.

Sa clientèle dans un premier temps sont les enfants d'âge scolaire, de 4 ans à 12 ans, qui seront gardés de 7 h à 18h avec la possibilité d'aller au-delà de ces heures.

La directrice des ressources humaines Josée Beaulé affirme qu'elle n'a pas eu de difficultés à trouver des volontaires parmi ses employés.

Aucun enjeu dans le sens que les directeurs des écoles visées ont interpellé leurs employés de service de garde et ils ont tous répondu à l'appel d'une façon très volontariste et rapide , raconte la responsable.

On est très contents. On n'a pas senti de réticence. C'est sûr que non d'un autre côté on avait quand même fait des démarches avec la partie syndicale pour les informer dès le moment où on a eu cette information et cette commande du ministère , ajoute Josée Beaulé.

Selon Québec, environ 400 services de garde seront ouverts dans les écoles de la province pour accueillir jusqu'à 60 000 enfants. Le service sera offert gratuitement.

Linda Taddio, directrice générale du CPE l'Anode magique. Photo : Radio-Canada / Vanessa Limage

Les CPE devront également ouvrir aux enfants de 5 ans et moins jusqu'au 27 mars.

C'est le cas de l'Anode magique de Rouyn-Noranda, explique la directrice Lynda Taddio.

Pour le personnel moi je vais parler pour mon CPE, on avait donné la consigne comme de quoi que personnes ne doit rentrer. Mais là on doit donner la consigne que tout le monde rentre comme à l'habitude. Alors on va voir le nombre de parrains comme nous moi j'avais fait une approximation plus ou moins 25 enfants , dit-elle.

Les éducatrices sont également autorisées à amener leurs enfants dans le service de garde.

Le service sera également offert gratuitement aux parents dont les enfants ne fréquentaient pas de services de garde.