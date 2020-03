Des Saguenéens peinent à revenir d'Espagne

Le gouvernement demande à tous les Canadiens à l’étranger de rentrer aussi tôt que possible au pays.

Sauf que le retour s’avère difficile pour un couple de Chicoutimi en Espagne. Air France peut les ramener au Canada, mais avec des billets qui frôlent quelques milliers de dollars. Le Saguenéen Michel Bergeron et sa femme sont confinés sur la Costa del Sol en Espagne. Normalement bondés, les lieux étaient déserts aujourd'hui.

Les policiers nous arrêtent et nous disent de rentrer à l'hôtel. Les seuls endroits où ils nous acceptent, c'est pour acheter de la nourriture. Michel Bergeron, touriste saguenéen coincé en Espagne

Le couple est parti juste avant les mesures gouvernementales. Ils ont tenté d'appeler l'ambassade canadienne et leur compagnie aérienne pour leur venir en aide, mais sans succès. Alors que les masses affluent vers les aéroports, les prix des billets des vols commerciaux explosent.

Il y en a un qui me dit, ça nous coûte 5000 dollars. Un autre m'a fait une offre à 7500 dollars. On regarde sur Internet, mais ça devient difficile, car on remarque qu'on a des fois deux à trois escales avant de se rendre au Canada ou à Québec. Mais est-ce qu'on va nous confiner à une des escales? Michel Bergeron, touriste saguenéen coincé en Espagne

Michel Bergeron ne sait plus quoi faire pour le moment, mais il espère que les compagnies aériennes seront plus compréhensives devant la situation. Pour d'autres, le casse-tête du retour est réglé, mais vient la quarantaine. Comme pour la mairesse Josée Néron, de retour depuis dimanche matin à Saguenay.

Normalement, je revenais le 21, mais dans la situation actuelle, je préférais rentrer. De toute façon, d'être à distance, dans les circonstances, ce n'était pas quelque chose qui était pensable pour moi. Je me suis dit non, je dois être à la maison, mais c'est sûr que je suis en quarantaine. Josée Néron, mairesse de Saguenay

En contact avec des gens de retour d'Italie

Des citoyens de Saguenay qui se sont volontairement placés en quarantaine à la maison, après avoir été en contact avec des gens revenus d'Italie, se sont butés à des réponses à la ligne Info-Santé 811 qui ne les ont pas rassurés. On a appelé vers 9-10 heures le matin et ç'a pris quatre heures d'attente avant de se faire répondre et la dame qui lui a répondu n'était pas très rassurante. Elle lui a posé des questions concernant ses symptômes et elle lui a dit que ça pourrait être la COVID-19 ou une grippe , a raconté cette dame qui ne veut pas être identifiée par crainte d'être pointée du doigt. Ils n'ont pas eu non plus accès à un test de dépistage, car il est réservé en priorité pour le moment aux personnes qui reviennent de l'étranger.

Selon un reportage de Flavie Villeneuve