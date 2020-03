Saint-Maxime-du-Mont-Louis : du soutien pour les personnes vulnérables ou en isolement

Le petit village d’un millier d’habitants a décidé d’être proactif dans la lutte contre le coronavirus et a mis en place un service de soutien aux gens en isolement volontaire et aux personnes plus vulnérables comme les gens âgés.

L’équipe municipale a pris cette initiative pour faciliter la vie aux gens qui devront s’isoler. On compte ainsi offrir un service de livraison à domicile.

Avec notre équipe de sécurité civile, on va trouver des bénévoles pour faire la livraison de médicaments ou de denrées , explique le maire, Guy Bernatchez.

Le service sera disponible aux gens en isolement, mais pourra aussi desservir les gens plus âgés et plus vulnérables au coronavirus et qui sont sans réseau communautaire ou familial. Ce sera du cas par cas , indique M. Bernatchez.

Infrastructures municipales fermées

Saint-Maxime-du-Mont-Louis a fermé ses installations dès vendredi pour éviter les rassemblements importants. Seule l’activité « moules et frites », qui a rassemblé moins de 250 personnes a été maintenue durant le week-end.

Mais, à la Municipalité, on a décidé que c’était le dernier événement accepté sur notre territoire , a commenté le maire Guy Bernatchez.

Vendredi, la municipalité a aussi diffusé un message d’intérêt public à la télévision communautaire et sur sa page Facebook pour expliquer aux citoyens les premières mesures prises par la municipalité pour contrer la propagation du coronavirus.

Sans être en mesure d’urgence, on est en veille. On voulait démontrer à notre population qu’on était prêt à toute éventualité et en cohérence avec les directives du gouvernement , précise M. Bernatchez.

Dans son message, la Municipalité a aussi demandé à tous ses résidents d’aviser la municipalité s’ils revenaient d’un voyage à l’extérieur du pays. Pour, explique le maire, qu’on sache qui arrive de l’extérieur sur notre territoire, et comme le demandait le gouvernement, on les invite à se mettre en quarantaine.

Trois personnes se sont ainsi manifestées.

Le maire de Saint-Maxime-du-Mont-Louis estime que sa population comprend bien les enjeux liés aux mesures de prévention contre la COVID-19.