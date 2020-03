Les députés Bérubé et LeBel proposent une coordination régionale pour répondre à la crise

Les députés Pascal Bérubé et Harold LeBel proposent au gouvernement la mise sur pied, dès cette semaine, d'un comité régional pour coordonner la réponse à la crise actuelle.

Le député de Rimouski, Harold LeBel, dit que le premier ministre Legault fait un bon travail et que l' on doit l'appuyer dans la lutte contre le coronavirus.

Mais il ajoute aussi que le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie ne doivent pas être oubliés pour la suite des choses.

En ce sens, il propose avec son collègue Pascal Bérubé que le gouvernement mette sur pied, dès cette semaine, un comité régional pour coordonner les efforts de la région face à la crise actuelle.

Le comité réunirait les élus municipaux, ceux du Québec et même d'Ottawa pour travailler ensemble, sans partisanerie, à aider les citoyens de la région.

Ce que ça prend, c'est beaucoup d'informations, beaucoup de communications. Les citoyens nous posent des questions. Ils ont besoin d'avoir des réponses rapidement. Harold LeBel, député de Rimouski

Le député LeBel estime que les interventions en santé doivent demeurer la responsabilité du CISSS, mais qu'un tel comité, non-partisan, devrait surtout agir sur les moyens de soutenir les personnes vulnérables et les entreprises.

Il dit, sans plus de détails, que certaines entreprises sont déjà fragilisées et même que leur avenir est menacé.

J'ai reçu une lettre d'un entrepreneur et ça m'a secouée. Il ne faut pas échapper les entreprises prometteuses Harold LeBel, député de Rimouski

Les personnes âgées

Harold LeBel dit que l'appel du Premier ministre pour que les personnes âgées s'isolent pour les prochaines semaine aura un impact majeur au Bas-Saint-Laurent.

Il rappelle qu'une personne sur quatre dans la région à 65 ans ou plus et qu'il est primordial de ne pas les abandonner. Il pense donc que le comité qu'il propose pourrait permettre de développer des mouvements de solidarité dans nos villages et nos quartiers.