COVID-19 : les villes de l'Est-du-Québec ferment leurs installations

Gaspé, Sept-Îles, Port-Cartier, Matane et Rimouski ont été parmi les premières villes de l’Est-du-Québec à faire part de la fermeture de leurs sites d’activités communautaires, culturelles et sportives à la suite de l’intervention du premier ministre François Legault.

Lors de son point de presse, dimanche après-midi, M. Legault a ordonné la fermeture de tous lieux de rassemblement pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

Plusieurs des infrastructures visées, piscines, gymnases, bibliothèques, centres de ski, arénas appartiennent aux municipalités. C'est le cas à Port-Cartier, qui a publié un communiqué à cet effet en début d'après-midi, dimanche.

Le maire de Port-Cartier, Alain Thibault explique que plusieurs discussions ont eu lieu avec les différents élus de la Côte-Nord pour décider des mesures préventives contre le coronavirus. Les élus de la Côte-Nord, et de la Minganie, la Basse-Côte-Nord, les chefs autochtones, on prend tous la même orientation, donc on va s'appeler régulièrement, pour arriver et faire le point sur la situation indique le maire.

Sa municipalité, ajoute-t-il, se doit d’être proactive pour contribuer à l'effort général pour limiter la dissémination du virus.

C'est malheureux, mais c'est pour assurer la sécurité des citoyens. Alain Thibault, maire de Port-Cartier.

Le maire de Sept-Îles, Réjean Porlier, se dit aussi très conscient des désagréments qu’occasionnera cette décision pour plusieurs citoyens, mais croit que la population comprendra l’importance de cet effort collectif.

La Ville de Sept-Îles et le conseil innu Takuaikan Uashat Mak ont aussi été parmi les élus qui ont rapidement mis en place les nouvelles directives sur la fermeture des infrastructures.

À Sept-Îles, le Centre sociorécréatif ainsi que la piscine, la bibliothèque, les deux arénas, la maison des jeunes et tous les cafés jeunesse du territoire ne seront plus accessibles à partir de 17 h dimanche.

Les jeunes s'entraînent sur la glace de l'aréna Guy-Carbonneau à Sept-Îles. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Sur le territoire de Uashat et Maliotenam, tous les gymnases, les maisons des jeunes, l’aréna et la salle de conditionnement physique fermeront aussi leurs portes en fin de journée.

Les patinoires extérieures de la Ville de Sept-Îles resteront accessibles jusqu’à la fin de la saison, mais les chalets de services seront fermés.

En Gaspésie et au Bas-Saint-Laurent

Gaspé a aussi indiqué en début d’après-midi qu’à compter de lundi matin, toutes ses infrastructures seront fermées ce qui inclut aussi la salle de spectacles et les salles communautaires.

Les organisateurs d’activités comme les repas communautaires, les bingos ou la danse sont invités à annuler ou à reporter leur programmation. La Ville imposera aussi des mesures d’hygiène supplémentaires à l’aéroport Michel-Pouliot.

La mairie demande également à ses citoyens de limiter leur visite à l’hôtel de ville et de ne s’y présenter qu’en cas de raisons importantes.

Le maire de Gaspé, Daniel Côté Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

La Ville a, par ailleurs, mis en place une cellule d’intervention municipale. Un point de presse téléphonique sera organisé lundi en matinée pour faire une mise à jour des mesures mises de l’avant pour éviter la propagation du coronavirus.

D’autres villes un peu partout sur le territoire font état de la fermeture de leurs sites d’activités. C’est le cas de la Ville de Matane, qui a annoncé de telles mesures en matinée, dimanche.

À Rimouski, les installations sportives, culturelles et communautaires ont été fermées dès samedi. De nombreuses activités ont aussi été annulées  (Nouvelle fenêtre) . Les bureaux administratifs de la Ville de Rimouski ainsi que tous ses services aux citoyens demeurent toutefois ouverts et fonctionnels.

Le maire Marc Parent indique qu'une rencontre aura lieu lundi pour déterminer de quelles manières sa ville peut soutenir l'appel du premier ministre pour la protection des personnes âgées.