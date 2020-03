Covid-19: La Nouvelle-Écosse ferme ses écoles pour deux semaines

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse annonçait dimanche qu'il y a trois cas présumés de COVID-19 dans la province.

Le gouvernement provincial indique que ces trois Néo-Écossais ont contracté le virus lors d'un séjour à l'étranger. Il ont tous été avisés et se trouvent présentement en isolement volontaire pour une durée de 14 jours.

Il s'agit d'une femme âgée de 61 ans revenant d'un voyage en Australie, d'un homme de 50 ans arrivant des États-Unis et d'un homme dans la trentaine revenant d'un périple en Europe.

Deux d'entre eux sont originaires de la région d'Halifax et l'autre de Kings County.

Les trois cas ne sont pas liés.

Consultez notre dossier : Tout sur la COVID-19 en Atlantique

Les écoles fermées

En faisant le point dimanche après-midi, le premier ministre Stephen McNeil, le ministre de la Santé Randy Delorey et le médecin hygiéniste en chef de la Nouvelle-Écosse, Dr Robert Strang ont annoncé de nouvelles mesures pour contrôler la propagation du virus.

Tout d'abord, au retour de la semaine de relâche du 23 au 30 mars, les écoles publiques seront fermées pour deux semaines. Les camps qui devaient avoir lieu durant cette semaine de congé sont annulés.

Les garderies seront aussi fermées à compter de mardi jusqu'au 3 avril.

Les établissements de soins de longue durée ne sont dorénavant plus accessibles aux visiteurs.

Les casinos d'Halifax et Sydney seront également fermés à partir de lundi en soirée.

Les autorités ont profité du point de presse pour réitérer l'importance de se laver les mains et de conserver une distance de deux mètres avec autrui et d'éviter les rassemblements de plus de 150 personnes. Cette dernière mesure s'applique aux restaurants, bars, cinémas ainsi qu'à tous les événements sportifs et culturels.

La province resserre donc ses mesures.

de plus, les citoyens ayant voyagé à l'extérieur du pays doivent se placer en isolement volontaire également pour une durée de deux semaines.

Présumé ou confirmé?

Un cas présumé signifie qu’un test effectué au laboratoire de microbiologie du QEII Health Sciences Centre à Halifax s’est révélé positif.

Ce résultat doit encore être confirmé par le laboratoire national de microbiologie de Winnipeg.

En Nouvelle-Écosse, en date du 15 mars, 418 tests de dépistage avaient été effectués.

En Atlantique, l'Île-du-Prince-Édouard a annoncé son premier cas confirmé samedi. À Terre-Neuve, il y a un cas présumé. Le Nouveau-Brunswick a un cas confirmé et cinq cas présumés.