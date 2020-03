COVID-19 : Québec ouvre des garderies pour les employés des services essentiels

Après la mise en place de nouvelles mesures par le gouvernement du Québec pour limiter la propagation de la COVID-19, le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge et le ministre de la Famille Mathieu Lacombe ont confirmé l'ouverture de 400 sites de services de garde en milieu scolaire pour les parents dont le travail est essentiel.

Ces services de garde d'urgence seront disponibles pour les travailleurs de la santé et des services essentiels.

Dès lundi, les enfants de ces travailleurs auront accès à ces sites choisis proches des hôpitaux et des services de santé tels que les CHSLD ou CLSC. Les frais seront à la charge du gouvernement, a indiqué le ministre de la Famille.

Les services de garde offerts par Québec pourront accueillir jusqu’à 60 000 enfants. Ils seront accessibles jusqu’au 27 mars du lundi au vendredi de 7 h à 18 h. Ils sont destinés aux enfants âgés de 4 ans à 13 ans.

La liste des établissements qui pourront accueillir les enfants sera disponible à compter de 16 h. Les parents pourront alors remplir un formulaire d’inscription  (Nouvelle fenêtre) .

Le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, a pour sa part indiqué que les centres de la petite enfance (CPE), les garderies et les services de garde en milieu familial resteront opérationnels pour accueillir, là aussi gratuitement, les enfants des travailleurs de la santé et des services essentiels.

« Cette mesure sera effective pendant la période de fermeture des établissements scolaires et des services de garde », a précisé le ministre Lacombe.

Aucune exception permise

« Les parents n’auront qu’à se diriger vers leur service de garde habituel, a précisé le ministre. Cette mesure sera effective pendant la période de fermeture des établissements scolaires et des services de garde », a précisé le ministre.

Le ministre Lacombe s’est dit très conscient du « casse-tête » pour toutes les familles du Québec touchées par les fermetures, mais la situation exceptionnelle nécessite des gestes exceptionnels, a-t-il ajouté. « Même les parents qui ne bénéficient pas d’un service de garde vont pouvoir bénéficier de ce service de garde d’urgence. Ils seront pris en charge », a-t-il dit.

Mais aucune exception ne sera permise pour les parents ne travaillant pas dans le réseau de la santé ou n’effectuant pas un emploi essentiel, a prévenu le ministre Lacombe.

À ce titre, les employés visés par ces mesures sont ceux et celles à l’emploi d’un établissement de la santé, des services sociaux, les policiers, les pompiers, les ambulanciers, les employés d’Urgence Québec, les agents des services correctionnels ou les constables spéciaux ainsi que le personnel appelé à assurer le service de garde d’urgence en question.

« Vous êtes nos anges gardiens », a déclaré le ministre de la Famille.

Plus tôt aujourd'hui, Québec a aussi ordonné la fermeture des bars, cinémas et bibliothèques.