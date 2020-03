Centres de dépistage, fermetures et restrictions : les dernières mesures prises dans le Sud-Ouest

Les autorités sanitaires et municipales dans le Sud-Ouest de la province continuent de surveiller activement l’évolution de la situation et prennent des mesures pour atténuer le risque de transmission de la COVID-19 dans leur communauté.

À Windsor, un centre de dépistage ouvre ses portes lundi matin au campus Ouellette de l’hôpital régional. Il sera ouvert tous les jours de 9 h à 16 h dans un premier temps, mais les horaires pourraient être prolongés si la demande l’exige.

La clinique va être installée dans la zone de soins ambulatoires à côté du service des urgences. Il ne sera pas possible d’y accéder depuis l’hôpital, précise la direction de l’établissement.

L’hôpital envisage par ailleurs l’ouverture d’un deuxième centre qui serait situé sur le campus métropolitain de l’hôpital.

En conférence de presse samedi, le PDG de l’hôpital, David Musyj, a précisé que seules les personnes qui présentent des symptômes de la COVID-19 pourront passer des examens.

La clinique de dépistage doit ouvrir de 9h à 16h tous les jours. Elle accueille que les personnes qui présentent des symptômes de la COVID-19. Photo : Hôpital régional de Windsor

Restrictions et mesures spéciales

En date de dimanche après-midi, il n'y avait toujours aucun cas de coronavirus confirmé dans les régions de Windsor-Essex, Chatham-Kent et Sarnia-Lambton. Le médecin de l’Hôtel-Dieu Grace de Windsor en isolement depuis jeudi après un voyage n'est finalement pas atteint par le virus, a indiqué l'établissement dimanche après-midi.

David Musyj a reconnu samedi que plusieurs rumeurs concernant des cas présumés circulent, ajoutant que les résidents seront informés lorsqu'un cas sera confirmé. C'est pourquoi les autorités municipales et de la santé ont mis en place une série de mesures pour limiter toute propagation.

La province veut faire face au problème, plutôt que de réagir , souligne David Musyj.

Depuis samedi, les hôpitaux de la région ont ainsi imposé des restrictions sur les visites. Un seul visiteur de plus de 18 ans est notamment autorisé au chevet des patients, à l’exception des services de pédiatrie, les soins intensifs, palliatifs et néonatals qui peuvent en avoir deux.

Certains des programmes et services de l'Hôtel-Dieu Grace, tant en consultation externe qu'à domicile, seront par ailleurs fermés à partir de lundi pour une durée indéterminée. Il s'agit notamment de la clinique bariatrique, du programme d'évaluation gériatrique, et du programme de jeu problématique et de dépendance numérique.

La Résidence Richelieu de Windsor n'a pas encore fermé ses portes aux visiteurs. Photo : Carole Papineau

Changements dans les foyers de soins de longue durée

La plupart des foyers de soins de longue durée de la région limite aussi l’accès à leurs locaux aux seuls visiteurs essentiels à la suite de l’appel de l'hygiéniste en chef de l’Ontario dans ce sens vendredi. À l'heure actuelle, un visiteur essentiel est défini comme une personne qui rend visite à un résident qui reçoit des soins de fin de vie ou des soins palliatifs. Ces personnes seront testés avant pouvoir accéder à tout établissement.

À Windsor, la résidence Richelieu qui accueille des personnes âgées francophones n’a pas pris de mesure dans ce sens pour l'instant. Une affiche à l’entrée de l’édifice précise par contre que les personnes qui ont voyagé en dehors du sud-ouest de l’Ontario sont interdits de rentrer pour une période de 14 jours suivant leur retour de voyage.

Les patinoires et autres installations récréo-sportives sont fermées dans le Sud-Ouest Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

Dans le reste de la région

Sarnia

Une clinique de dépistage a par ailleurs ouvert ses portes samedi à l'Hôpital Bluewater de Sarnia. Celle-ci fonctionne sur rendez-vous seulement et selon certains critères. Les résidents sont invités à prendre contact avec les prestataires de soins primaires, comme leur médecin de famille ou le bureau de santé publique, pour déterminer s’ils ont besoin de se faire tester.

Un deuxième centre de dépistage pourrait être ouvert près de l’hôpital de Pétrolia dans les prochains jours, selon le Dr Mike Haddad, chef du personnel du centre hopsitalier Bluewater.

La municipalité a également décidé de fermer certaines installations publiques, notamment les patinoires et le centre communautaire Strangway jusqu’au 5 avril.

Chatham-Kent

La Ville est la seule municipalité de la région à avoir déclaré l’état d’urgence local afin de réquisitionner du personnel en cas de besoin. Toutes les garderies agréées seront fermées du 14 mars au 5 avril à l'exception des garderies à domicile. Elle interdit les rassemblements de plus de 250 personnes, et demande à ce que tous les mineurs de moins de 17 ans ayant voyagé à l’étranger au cours des 14 derniers jours soient placés en isolement volontaire.

Dimanche, la Ville a également annoncé qu’elle fermait l’accès aux patinoires jusqu’à nouvel ordre.

Leamington

La Municipalité a décidé de fermer le complexe récréo-sportif Kinsmen à compter de 18 h dimanche. Cette mesure doit rester en vigueur au moins jusqu'au lundi 6 avril. Dans un communiqué, elle précise que tous les programmes de loisirs, y compris le camp de jour des vacances de mars, ont été annulés.

L’hôtel de ville et tous les autres services de la ville sont maintenus.

Lakeshore

Tous les centres communautaires de la Ville de Lakeshore sont fermés depuis samedi et au moins jusqu'au 6 avril. Le programme du congé de mars est là aussi annulé.