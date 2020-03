Québec ordonne la fermeture des bars, cinémas et autres lieux publics

Ces nouvelles mesures ont été annoncées lors du point de presse quotidien du gouvernement concernant le coronavirus.

Après les salles de spectacle, les bâtiments municipaux et les musées d'État, le premier ministre François Legault a étendu dimanche les restrictions aux lieux publics et aux lieux de rassemblement.

Ce qui ferme... Secteur culturel : Bibliothèques

Musées

Théâtres

Salles de spectacle

Toutes autres installations à vocation similaire. Secteur des loisirs : Bars et discothèques

Piscines, spas, saunas, aquaparcs

Lieux récréatifs, y compris stations de ski, mégaparcs, centres de trampoline

Cinémas et arcades

Centres d’entraînement, gymnases, salles de danse, de spinning, de Zumba, de yoga

Arénas

Centres de soccer intérieur

Zoos

Aquariums

Toutes autres installations à vocation similaire.

Il y a des gens actuellement au Québec qui sont infectés et qui ne le savent pas , a affirmé le premier ministre pour expliquer ces nouvelles restrictions à la population.

Je comprends que j'en demande beaucoup aux Québécois. Je vous dis à tout le monde, profitez de la belle journée ensoleillée pour aller prendre une marche! François Legault, premier ministre du Québec

Les restaurants peuvent continuer à ouvrir leurs portes, mais devront limiter leur capacité à 50 %. Les rassemblements intérieurs sont déjà limités à 250 personnes au Québec depuis quelques jours.

M. Legault a aussi demandé aux Québécois de limiter leurs sorties autant que possible et de respecter une distance pour éviter d'être en contact ou de propager la maladie. Il faut toujours rester à un mètre des autres personnes.

On devrait sortir pour aller travailler, acheter du pain, se faire soigner, travailler et aller prendre une marche ou encore aider une personne de 70 ans et plus , a poursuivi le premier ministre.

Arruda hausse le ton

Le directeur national de la santé publique du Québec, le Dr Horacio Arruda, a pour sa part haussé le ton envers la population québécoise, dimanche.

Toujours en affirmant qu'il ne faut pas paniquer, il a réitéré l'importance de respecter les mesures annoncées par le gouvernement. Avec 35 cas confirmés jusqu'ici, il rappelle que la province est toujours au pied de la courbe.

J'ai besoin que vous compreniez ce qu'on vous dit , a-t-il déclaré, dérogeant du ton très pédagogue utilisé ces derniers jours. Il a rappelé les consignes d'hygiène de base, qui sauveront des vies .