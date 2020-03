Coronavirus : Ottawa et les provinces doivent « présenter un front uni »

En entrevue à Désautels le dimanche, sur les ondes d'ICI Première, Mme Tellier explique qu’on est encore dans l’ étape du message et pose le problème en termes de présence au niveau de la communication.

Le gouvernement fédéral tente de nous rassurer, de nous dire que la situation financière est bonne, qu’on a les fonds pour le faire, que ce n’est pas catastrophique , dit-elle. Toutefois, il y a un effort à faire en matière de communication.

Ce n’est pas interdit au gouvernement [fédéral] de dire : ‘’en ce moment, on observe la situation pour prendre la meilleure décision’’ sans nécessairement agir tout de suite. Geneviève Tellier, professeure en études politiques à l'Université d'Ottawa

Un front uni

Revenant sur le premier ministre du Québec qui insiste auprès de son homologue fédéral pour qu’on prenne des mesures plus musclées , notamment en fermant les frontières, Mme Tellier estime que c’est ce qu’il faut éviter. Il faut montrer un front commun, il faut montrer une coopération, il faut expliquer aussi et voir ce qui se fait dans les autres pays , ajoute-t-elle.

Dans un cas d’urgence comme celle qui prévaut au pays et dans le monde, n’aurait-on pas pu passer outre les contrôles de juridictions au profit d’une ligne politique pour l’ensemble du pays?

Je pense qu’on a eu une occasion manquée vendredi parce qu’on avait une conférence annoncée pour tous les premiers ministres au Canada, une rencontre prévue de longue date, mais elle a été annulée à la dernière minute parce que le premier ministre Trudeau ne pouvait pas y être. Il aurait pu être remplacé . Cela aurait été une occasion de montrer un front uni face à la crise, selon Mme Tellier.

Cela aurait été une occasion d’expliquer aux Canadiens pourquoi on fait les choses différemment dans les provinces. Geneviève Tellier, professeure en études politiques à l'Université d'Ottawa

Expliquer et répéter le message

Il est reproché à Justin Trudeau de ne pas s’être soumis à un test préventif, bien que sa conjointe soit atteinte du COVID-19.

Mais Geneviève Tellier pense que la position du premier ministre est défendable du moment qu’il a précisé qu’il s’était fié aux avis des médecins et des spécialistes.

S’il avait fait ce test sans raison valable, cela aurait incité beaucoup de Canadiens à demander à le passer à titre préventif et on n’a pas un nombre illimité de tests , explique Mme Tellier.