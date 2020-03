COVID-19 : Le point sur la situation en Alberta le 15 mars

L’Alberta compte 39 cas confirmés, selon le médecin hygiéniste en chef de l'Alberta, la Dre Deena Hinshaw.

Six nouveaux cas se trouvent dans la zone de Calgary et quatre dans la zone d'Edmonton. Deux des nouveaux cas, un dans la zone d'Edmonton et un dans la zone de Calgary, ont été admis en soins intensifs.

Huit des nouveaux cas sont liés à des voyages internationaux ou à un contact avec un autre cas précédemment confirmé. Des enquêtes sont en cours pour déterminer les causes des deux autres cas.

Recommandations sanitaires

La médecin en chef de l’Alberta a déclaré que les rassemblements publics de plus de 250 personnes devraient être annulés, ainsi que les événements internationaux. De nouvelles directives sur les rassemblements de masse ont été publiées samedi.

Elle a également déconseillé de voyager à l'extérieur du Canada et tous les Albertains revenant au pays sont priés de se placer en isolement pendant 14 jours.

La province demande aux Albertains de surveiller eux-mêmes leurs voyages en avion sur son site web pour voir s'ils courent un risque d'exposition à cause d'un cas confirmé lors d'un vol.

Les employés pourront désormais prendre 14 jours de congés payés et ont l'assurance de conserver leur emploi pour couvrir la période d'isolement volontaire recommandée. Aucun certificat médical ne sera exigé pour un tel congé et il n’est pas non plus nécessaire d'avoir travaillé pour un employeur pendant 90 jours pour être admissible.

Health Link propose un nouvel outil d'auto-évaluation en ligne sur son site Internet. Jusqu'à présent, plus de 300 000 personnes ont effectué l'auto-évaluation en ligne.

En éducation

L'Alberta continue de recommander que les écoles restent ouvertes, mais surveille la situation. Deena Hinshaw a déclaré que si les écoles étaient fermées, elles resteraient probablement fermées pendant huit à 12 semaines.

Par ailleurs, l'Université de l'Alberta et l'Université de Lethbridge suspendent leurs cours. L'Université de Calgary suspend tous les cours en classe, mais les remplace par de l'enseignement à distance et l'Université Mount Royal abandonne les cours en classe.

Le SAIT suspend ses cours jusqu'au 18 mars et passera à des cours à distance ou autre dès le 19 mars. Les campus resteront ouverts.

L'Université de Lethbridge a suspendu ses cours les 16 et 17 mars et annonce d’autres méthodes d’enseignement à partir du 18 mars.

Autres fermetures ou annulations

Tous les procès devant jury de la Cour du Banc de la Reine en Alberta jusqu'au 31 mai seront reportés. Les avocats pourront demander à ce que les procès se fassent devant des juges seulement.

Tous les événements, concerts, représentations, conférences et grands rassemblements publics sont annulés à Edmonton et Calgary. Edmonton a également annoncé la fermeture de toutes ses installations récréatives et sportives jusqu'à nouvel ordre.

Les lieux de prière musulmans ismaéliens sont fermés jusqu'à nouvel ordre. Le diocèse anglican de Calgary a suspendu tous les services publics jusqu'au 31 mars. Le diocèse catholique d'Edmonton a quant à lui annoncé qu'il maintient ses célébrations publiques.

Avec les informations de CBC News