Arrestations et saisie de drogues et d’armes à Rexton

Deux hommes de Rexton ont été arrêtés samedi, lors d’une importante opération policière du Groupe de réduction de la criminalité, du Groupe tactique d’intervention de la GRC et du détachement de Richibucto.

Dans la résidence, les policiers ont trouvé de la drogue, des accessoires de drogues et des armes.

Un homme de 35 ans et un homme de 40 ans ont été arrêtés et sont toujours détenus jusqu’à leur comparution en cour le 18 mars à Moncton, au Nouveau-Brunswick. On ne connait pas l'identité des deux accusés.

L’enquête est toujours en cours.