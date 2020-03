Heures réduites dans les centres commerciaux; activités suspendues au Relais

Les principaux centres commerciaux de Québec ont entrepris de réduire leurs heures d’ouverture dès lundi pour réduire les risques de propagation du coronavirus. Le centre de ski Le Relais a quant à lui suspendu l’ensemble de ses activités. Les stations du Mont Sainte-Anne et de Stoneham demeurent ouvertes.

Place Laurier et Place Sainte-Foy permettront désormais à leurs locataires d’ouvrir de 11 h à 17 h du samedi au mercredi et de 11 h à 19 h jeudi et vendredi.

Cominar, propriétaire de Place de la Cité, affirme que ces mesures ont été adoptées en concertation et qu’il allait prendre des initiatives similaires.

Les centres commerciaux assurent multiplier les efforts sanitaires pour éliminer le plus possible les risques de contagion.

Centres de ski affectés

Dans un communiqué publié dimanche matin, Le Relais a annoncé la suspension de l’ensemble de ses activités afin d’assurer la santé des employés et des skieurs.

Cette directive doit demeurer en place jusqu’à nouvel ordre.

Les stations de ski du Mont Sainte-Anne et de Stoneham, toutes deux propriétés de Resorts of the Canadian Rockies, demeurent ouvertes.

Les mesures sanitaires sont cependant renforcées et les activités, réduites.

Une limite de 250 personnes peut désormais fréquenter les chalets en même temps. Plusieurs aires communes demeurent fermées.