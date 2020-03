Les Algonquins songent à revoir leur structure de gouvernance

Cette volonté découle d’une rencontre de tous les chefs à Val-d’Or, en février 2019. Selon le Conseil tribal de la nation algonquine Anishnabeg, il existe une réelle volonté de ressouder les liens qui unissaient les communautés par le passé.

Cette volonté de reconstruire la Nation passe par une meilleure connaissance de comment elle s’organisait avant la Loi sur les Indiens et la création des conseils de bande. Georges Lafontaine, agent d’information du Conseil tribal

Il y a eu des recherches sur le sujet dans le passé, mais malheureusement, elles sont incomplètes. On veut aller voir chez les plus anciens, comprendre comment se passait les négociations et les discussions entre communautés, quelle formule était utilisée , explique Georges Lafontaine, agent d’information du Conseil tribal.

L’objectif ultime est d’en arriver à une formule de gouvernance moderne, mais aussi inspirée des traditions ancestrales. Pas question non plus de créer une deuxième structure parallèle par rapport à ce qui prévaut présentement dans les conseils de bande.

On veut arriver à une formule à la fois reconnue par nos chefs et nos membres, précise Georges Lafontaine. Une fois qu’on aura adopté cette structure, si on y arrive, elle aura été décidée par les élus actuels et ceux qui ont une vision plus traditionaliste de nos communautés.

Le Conseil tribal a confié le mandat de réaliser cette recherche à Maurice J. Kistabish, de Pikogan.

Au cours des deux prochains mois, il visitera les communautés d’Abitibiwinni, Barriere Lake, Kebaowek, Kitcisakik, Kitigan Zibi, Lac-Simon, Long Point, Pikwàkanagàn, Timiskaming, Wahgoshig et Wolf Lake.