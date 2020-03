Le Cirque du Soleil suspend tous ses spectacles à Las Vegas

L'entreprise en a fait l'annonce par voie de communiqué, samedi soir. Les représentations de Mystère, O, Zumanity, KÀ, The Beatles LOVE, Michael Jackson ONE et celles du Blue Man Group sont suspendues temporairement.

Le Cirque du Soleil dit agir conformément à la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et des Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (Centers for Disease Control and Prevention) dans le but de limiter la propagation de la COVID-19.

Toutes les personnes qui détiennent des billets devraient être remboursées d'ici 30 jours, assure l'entreprise, qui souhaite protéger la santé et la sécurité de ses artistes, de ses employés et employées et du public.