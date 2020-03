COVID-19 : Horizon Santé-Nord annule toutes les opérations non urgentes

Horizon Santé-Nord (HSN) annule toutes les opérations et interventions chirurgicales non urgentes pour concentrer ses efforts sur la COVID-19 pour les deux prochaines semaines. L'établissement hospitalier instaure également des restrictions sur les visites.

Le principal hôpital du Nord-Est de la province veut ainsi diriger ses ressources pour mieux lutter contre la pandémie de la COVID-19.

Les opérations et interventions non urgentes du programme de soins chirurgicaux, prévues pour les semaines du 15 et du 22 mars, sont annulées. HSN communique directement avec les patients pour leur en informer. Jason Turnbull, porte-parole de l'hôpital

Dans la mesure du possible, les consultations avec les patients se font de plus en plus par téléconférence ou vidéoconférence , précise Jason Turnbull dans un communiqué.

Limiter l'accès aux visiteurs

De nouvelles mesures entourant les visites ont aussi été introduites dès dimanche.

Unités pour patients hospitalisés : seulement un membre de la famille ou proche aidant âgé de 18 ans ou plus pendant les heures de visite normales (9 h à 21 h). Il est permis de recevoir un seul visiteur de moins de 18 ans dans des circonstances particulières.

Soins ambulatoires : seulement un membre de la famille ou proche aidant de 18 ans ou plus, mais seulement si c’est absolument nécessaire.

L'établissement rappelle aussi que les visiteurs qui ne se sentent pas bien ne devraient pas se rendre à l'hôpital .

Les visiteurs permis sont également invités à ne pas rester trop longtemps .

Aucun visiteur n’est autorisé dans les endroits à risque élevé, par exemple dans les chambres d’isolement ou l’Unité des soins intensifs.

Toutefois, des exceptions seront permises dans les situations de traumatisme et de fin de vie .

Les salles communes d’HSN destinées aux patients et aux familles ont d'ailleurs été fermées.

HSN n’a aucun cas positif de COVID-19 parmi ses patients admis.