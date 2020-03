La production de sirop d'érable va bon train malgré le coronavirus

« À court terme, ça n'a aucun impact dans la production des érablières. Tout se passe normalement. Ce sont de petites entreprises, donc, ça n’a pas d’impact à court terme », assure Hélène Normandin, directrice des communications corporatives chez les Producteurs et productrices acéricoles du Québec ( PPAQProducteurs et productrices acéricoles du Québec ).

La saison des sucres est déjà commencée dans certaines régions du sud de la province, alors qu’elle s’apprête à débuter dans celles situées plus au nord. Jusqu’ici, les résultats sont encourageants.

On n’est pas encore en plein peak de la saison, mais ça fait trois semaines en Montérégie et en Estrie qu’il y a de bonnes coulées, et on s’attend à ce que ça continue jusque dans l’est du Québec pour encore sept, huit semaines, probablement , indique Mme Normandin.

Le Québec compte environ 7400 entreprises acéricoles en production. Photo : iStock

À défaut de se répercuter sur la production des érablières, la pandémie de coronavirus pourrait avoir un effet sur la distribution, la vente et les exportations des produits de l’érable. Hélène Normandin précise toutefois qu’il est encore trop tôt pour évaluer ces impacts potentiels.

On va le savoir dans quelques semaines seulement, mais pour l’instant, en tout cas, sur le plan production, c’est bien parti. Hélène Normandin, directrice des communications corporatives, PPAQ

Hygiène et conservation

La crise de la COVID-19 ne pose pas de problèmes d’hygiène particuliers pour la production de sirop d’érable.

Le sirop d’érable, c’est son avantage, il est bouilli. Évidemment, c’est la sève qui est bouillie, donc il est pasteurisé aussi. Au niveau des normes tant d’hygiène et de conservation, on peut garder le sirop d’érable pendant plusieurs années, donc, il n’y a pas vraiment d’enjeu à ce niveau , explique Mme Normandin.

Dans l’éventualité où la pandémie de coronavirus venait à se faire sentir sur la production de sirop d’érable, le Québec ne risque pas de se retrouver en pénurie.

La réserve de sirop d’érable de Laurierville renferme l’équivalent d’une année de production. Photo : Radio-Canada

La réserve stratégique implantée à Laurierville, dans le Centre-du-Québec au début des années 2000, permet à l’industrie de compenser les fluctuations de production.

C’est comme une banque de sirop d’érable et cet endroit-là contient grosso modo une année de production. Donc, peu importe ce que la météo, la nature va nous donner cette année comme type de production, on ne manquera pas de sirop d’érable et les prix ne varieront pas trop également , mentionne Hélène Normandin.

Des cabanes à sucre en difficulté

Si le volet production de l’industrie acéricole est épargné jusqu’ici, on ne peut pas en dire autant du volet restauration.

Les craintes que soulèvent le coronavirus et l’interdiction des rassemblements de plus de 250 personnes font mal aux restaurants de cabanes à sucre, qui réalisent le gros de leur chiffre d’affaires au cours des mois de mars et d’avril.

Les annulations de réservations se multiplient et pourraient forcer des érablières à interrompre leurs services de repas.