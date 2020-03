COVID-19 : des centres commerciaux limiteront leurs heures d’ouverture dès lundi

Cadillac Fairview est nomment propriétaire du Centre Eaton à Toronto, du Centre Eaton et des Galeries d’Anjou à Montréal, du Carrefour Laval, du Centre Rideau à Ottawa et du Pacific Centre à Vancouver.

Au total, une vingtaine de centres commerciaux au pays sont touchés par cette décision.

La compagnie parle d'une période difficile . En appliquant cette mesure, elle dit prioriser la santé et la sécurité de nos invités, de nos locataires et leurs employés et des employés de notre portefeuille .

À l’heure actuelle, l’agence de la Santé publique ne nous a pas avisés de fermer nos centres; par contre, à partir du lundi 16 mars, les heures d’ouverture seront de 11 h à 19 h tous les jours (à moins que le centre ferme habituellement plus tôt). Ces heures resteront en vigueur pour deux semaines, après quoi nous réévaluerons la situation. Déclaration de Cadillac Fairview

En plus de cette mesure, l'entreprise a décidé de reporter ou d’annuler tous les événements rassemblant des groupes dans les propriétés .

Cadillac Fairview dit aussi avoir augmenté le nettoyage des aires communes de [ses] propriétés notamment dans les toilettes, les escaliers, les ascenseurs et les entrées et les aires communes des employés.

Des affiches avec des directives sur le lavage des mains ont été installées et il y a désormais plus de distributrices de désinfectant pour les mains pour limiter la propagation du virus.

Nike ferme ses magasins au Canada

Certaines entreprises, comme Apple, ont même décidé de fermer boutique dans plusieurs pays à travers le monde.

Nike emboîte le pas. L'entreprise a décidé, dimanche, de fermer ses succursales aux États-Unis, au Canada, en Europe occidentale, en Australie et en Nouvelle-Zélande pour limiter la propagation du coronavirus .

Ces fermetures entreront en vigueur du lundi 16 mars au vendredi 27 mars.

Leurs clients pourront tout de même magasiner en ligne.

Les magasins appartenant à Nike en Corée du Sud, au Japon, dans la majeure partie de la Chine et dans de nombreux autres pays sont actuellement ouverts et poursuivront leurs activités normales , conclut l'équipementier sportif américain dans une déclaration écrite.