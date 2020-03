L'UPA redoute les conséquences du départ annoncé du seul vétérinaire en Abitibi

La région risque de faire face à une interruption de service alors que le seul vétérinaire d'Amos, le docteur Paul Gervais, va cesser sa pratique au plus tard le 31 mars prochain.

Un départ qui inquiète les producteurs agricoles locaux, d'autant plus qu'il n'y a pour le moment aucun remplaçant en vue.

L'union des producteurs locaux attend des réponses du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ).

Le risque d’une interruption complète du service vétérinaire pour les productrices et producteurs de ce secteur est tout simplement inacceptable , note un communiqué de l'UPA de la région.

Parmi les solutions suggérées à court terme, l'appel à l'aide de médecins vétérinaires pour du dépannage.

Pascal Rheault, président de l'UPA en Abitibi-Témiscamingue Photo : Radio-Canada / Camille Lalancette

Toutefois, les producteurs demandent une solution à long terme, comme l'explique le président régional de l’ UPAL’Union des producteurs agricoles de l’Abitibi-Témiscamingue , Pascal Rheault.

On n'a pas eu de confirmation à la solution au moment où je vous parle, mais il y a quand même une clinique qui a fait une offre pour venir établir temporairement de quoi ici au niveau de la MRC, dit-il. C'est sûr que quand on parle de la MRC d'Abitibi, mais ça comprend la Vallée-de-l'Or et Abitibi-Ouest et une petite partie de Rouyn-Noranda, c'est quasiment quatre MRC qu'il desservait. Il y a quand même une solution temporaire, mais après ça il faudrait travailler sur une solution permanente.

L' UPAL’Union des producteurs agricoles de l’Abitibi-Témiscamingue veut voir une clinique s’installer avec des médecins vétérinaires résidents en permanence.