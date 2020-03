Coronavirus : chaos dans les aéroports américains

Les mesures exceptionnelles pour lutter contre la COVID-19, qui a fait plus de 6000 morts dans le monde, provoquent des scènes chaotiques dans plusieurs aéroports américains. Les voyageurs qui reviennent d’Europe se retrouvent bloqués pendant plusieurs heures dans des files d’attente interminables. L'administration Trump est accusée d'incompétence.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux résidents américains se sont plaints de se retrouver entassés dans des couloirs avec d’autres passagers revenus d’Europe, de Corée du Sud et de Chine et ont demandé aux autorités de laisser plus d’espace dans les files d’attente pour éviter la propagation du virus.

Ann Lewis Schmidt, une passagère interrogée par CNN qui a atterri à l’aéroport O’Hare de Chicago, a déploré l’absence d’organisation de l’aéroport. « Nous devons passer deux fois par la douane », regrette-t-elle.

Si on n’avait pas contracté le coronavirus, on l’a sûrement maintenant. Ann Lewis Schmidt, une passagère

Selon elle, il n’y avait pas de désinfectant pour les mains dans l’aéroport de Chicago.

Les passagers devaient d’abord faire vérifier leur passeport et faire une déclaration médicale, avant d’être redirigés vers une autre file pour se soumettre à un examen médical. Ann Lewis Schmidt, qui revenait d’Islande, estime que la procédure est à l'envers. Si des gens avaient de la fièvre, ils n'auraient jamais dû attendre durant plusieurs heures dans la première file , estime-t-elle.

À l’aéroport John F. Kennedy de New York, un voyageur a également rapporté l’absence de désinfectant pour les mains à CNN et a indiqué que les voyageurs devaient partager le même stylo.

Samedi, le gouverneur de l'Illinois, JB Pritzker a demandé sur Twitter à Donald Trump et Mike Pence de réagir et d'améliorer les examens dans les aéroports.

Les foules et les files d'attente sont inacceptables. Nous devons régler ce problème immédiatement. JB Pritzker, gouverneur de l'Illinois

Face aux critiques, le secrétaire par intérim a indiqué que le département de la Sécurité intérieure essaie d’ajouter davantage d’effectifs pour effectuer l’examen des passagers. Il a aussi promis de travailler avec les compagnies aériennes pour qu’elle améliore le processus.

Les États-Unis ont ajouté samedi l’Irlande et le Royaume-Uni à la longue liste de pays européens visés par une interdiction d'entrée aux États-Unis. Cette décision concerne en grande majorité les vols long-courriers à destination de l'Asie, de l'Europe, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et de l'Amérique du Sud.