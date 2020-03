Le premier ministre de l’Î-.P.-É.  s'adresse aux insulaires sur les préoccupations de la COVID-19

«Un temps pour rester calme, mais vigilant», avance le premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard. Photo : CBC

Samedi après-midi, la médecin-hygiéniste en chef de l'Île-du-Prince-Édouard, la Dr Heather Morrison, a annoncé que le premier cas confirmé de COVID-19 avait été détecté chez une femme du comté de Queens qui revenait d'une croisière.

La femme dans la cinquantaine s'est isolée de son plein gré. Mme Morrison a affirmé que la femme et sa famille se portaient bien.

Dans son discours aux insulaires samedi, M. King explique que si la nouvelle du premier cas de la province n'est pas « inattendue », elle reste « préoccupante ».

« Nous sommes confrontés à un défi sans précédent dans le cadre de la COVID-19 et la santé et la sécurité des habitants de l'île est notre principale préoccupation. C'est le moment d'être prudent et de s'inquiéter à juste titre, car nous n'avons jamais rien vécu de tel dans notre province », indique M. King.

« Cependant, c'est aussi le moment de rester calme, tout en restant vigilant, et de suivre les conseils d'experts de notre bureau public de la santé".

Continuer à vivre normalement

Dennis King n'a pas annoncé de fermetures à grande échelle d'écoles publiques, de garderies, de bibliothèques ou d'espaces publics comme l'ont fait d'autres provinces ces derniers jours.

« Les insulaires devraient continuer à vivre leur vie comme ils le feraient normalement s'ils se sentent bien et qu’ils n'ont pas récemment voyagé à l'étranger ».

M. King soutient qu'il s'était entretenu avec Mme Morrison plus tôt samedi pour discuter de la situation actuelle de la province en ce qui concerne le coronavirus.

La Dre Heather Morrison, médecin-hygiéniste en chef de l'Île-du-Prince-Édouard, en conférence de presse le 14 mars 2020. Photo : Radio-Canada

Il a également présidé une réunion virtuelle avec un groupe de surveillance de la COVID-19 dans la province, pour discuter des préparations de l'Île-du-Prince-Édouard en ce qui concerne la lutte contre le virus.

« Je veux que les insulaires sachent que nous travaillons chaque jour avec les gouvernements et nos partenaires pour nous assurer que nous avons une approche coordonnée et adaptée pour faire face à COVID-19 », dit-il.

Dennis King ajoute qu'il a tenu une réunion d'urgence au cabinet samedi, en plus d'un briefing de tous les partis avec Mme Morrison.

Il a également eu une téléconférence avec le Premier ministre Justin Trudeau « pour discuter des soutiens que nous devons mettre en place immédiatement pour faire face aux impacts sanitaires et économiques que nous commençons à peine à connaître ».