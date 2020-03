La banque alimentaire d'Ottawa a besoin de dons

La recommandation de la Ville de sortir le moins possible dans les lieux publics pour au moins deux semaines force des familles à se procurer le nécessaire pour une plus longue période, explique Rachael Wilson, directrice des communications à la Banque d'alimentation d'Ottawa.

Les besoins deviennent donc plus importants pour ceux et celles qui peinent à mettre de la nourriture sur la table.

Nous tentons d'amasser le nécessaire pour durer au moins jusqu'au 5 avril. C'est la date suggérée par la Ville. Nous demandons que les gens soient généreux dès maintenant , précise-t-elle.

D'habitude, on donne de 3 à 5 jours d'alimentation, et maintenant on veut donner 5 à 7 jours de nourriture en avance.

Rachael Wilson, directrice des communications à la Banque d'alimentation d'Ottawa