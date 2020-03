L’indispensable au temps du coronavirus

Mais l’heure est grave, les experts notent une accélération de la diffusion du virus et une augmentation très importante du nombre de patients nécessitant des soins intensifs comme la réanimation.

Devant une maladie contre laquelle nous n’avons aucun vaccin, il ne reste qu’un seul remède : la distanciation sociale . Un concept rebutant à l’esprit d’Edouard Philippe, qui ne trouve pas que c’est un joli terme .

Mais l’heure n’est pas à la littérature, mais plutôt à la science et aux sacrifices de société.

Et c’est là où se trouve la leçon offerte aux Français.

Le quotidien des Français est bouleversé par les mesures adoptées par le gouvernement pour freiner la pandémie de coronavirus. Photo : Radio-Canada / Yanik Dumont Baron

Ce qui est vraiment indispensable

D’un coup de plume, le premier ministre a décrété la fermeture de tout ce qui est non indispensable à la vie du pays . Un partage assez net, propre à bouleverser les habitudes françaises.

Fini les terrasses après le travail. Le bon repas entre amis avec un calvados pour dessert. Oublions les librairies par jour pluvieux. Les galeries remplies de tableaux de maîtres et les rendez-vous galants au théâtre.

Désormais, les Français, comme les Belges, les Espagnols et les Italiens notamment, sont restreints à une définition bien stricte de l’essentiel.

Pour les prochaines semaines, ils pourront sortir de leur domicile pour des raisons de santé, pour acheter de la nourriture ou de l’essence et pour se rendre au travail, seulement si c’est indispensable.

Le caractère très contraignant de cet édit s’est propagé comme une traînée de poudre. Peu semblent s’en offenser, mais les questions étaient nombreuses.

Qu’arrive-t-il de mon mariage, prévu dans trois semaines (il serait sage de le reporter)?

Les bibliothèques municipales seront-elles ouvertes (probablement pas)?

Les boulangeries et les marchés publics seront-ils ouverts (probablement?

Est-ce que les livraisons à domicile seront assurées (encore incertain)?

Ces restrictions ont emporté avec elles une série de petits regrets. Des j’aurais dû aller chez le coiffeur, le torréfacteur. J’aurais dû acheter ce bouquin, ces bouteilles de délicieux Bordeaux, prendre ce dernier verre avec les potes.

Trop tard. Le coronavirus est partout en France.

Alors que la grande majorité des commerces est fermée, les Français s'expliquent mal le maintien du scrutin municipal. Photo : Radio-Canada / Yanik Dumont Baron

L’indispensable qui est contesté

Une des activités jugée indispensable par le gouvernement français est source de grande consternation : le maintien du premier tour des élections municipales ce dimanche.

Selon le premier ministre, les experts scientifiques consultés sont d’avis que ce scrutin peut avoir lieu sans danger, en respectant strictement les consignes de distanciation .

Les électeurs devront donc se tenir à un mètre les uns des autres, laisser les aînés passer devant, apporter leur stylo pour inscrire leur choix sur le bulletin de vote.

Des mesures d’hygiène qui n’ont pas suffi à rassurer bon nombre d’électeurs. Bien des Français (et plusieurs élus, des médecins et des constitutionnalistes) auraient préféré le report de ces élections. Non aux sorties en terrasse, mais oui au vote, s’interrogent plusieurs.

Ces sceptiques montrent du doigt le Royaume-Uni et l’Espagne. Deux voisins qui ont choisi de repousser leurs élections régionales dans l’espoir d’aider à limiter la propagation du coronavirus.

Le président Emmanuel Macron en a choisi autrement. Officiellement, au nom de ‘l’unité du pays’ et de sa vie démocratique. Officieusement, il aurait cédé sous les pressions des partis d’opposition de droite, à qui les sondages prédisent de bons résultats aux municipales.

Est-ce un scrutin indispensable ? Un scrutin sans risque d’accélérer la propagation du virus? Il faudra voir combien de Français se sont tenus loin de l'isoloir par crainte du virus pour juger.

Un quotidien à se réinventer

Bien malin celui qui peut deviner combien de temps les dureront les restrictions imposées au quotidien des Français. En attendant, ils s’organisent et s’inventent de nouveaux modes de vie.

On s’invite à des « coronaperos » virtuels, on crée des chartes gouvernant le comportement  (Nouvelle fenêtre) entre adultes et enfants confinés, on offre de faire les courses pour les plus vulnérables, on partage des astuces de passe-temps pour les tout-petits.

Beaucoup de ces questions sont toujours sans réponse. La boulangerie du coin sera-t-elle ouverte lundi? Vais-je pouvoir travailler avec les petits dans les pattes? Que fera-t-on des vacances de Pâques?

Les prochaines semaines seront remplies d’inconnues et d’improvisation. D’entraide et de surprises, aussi, espérons-le. Et puis, les Français ont des nouveaux indispensables à s’inventer.

Qui sait, ils chanteront peut-être La Marseillaise de leur balcon comme les Italiens ont scandé Fratelli d’Italia il y a quelques jours?