Volleyball collégial: les Élans de Garneau s’inclinent en finale du Championnat canadien

Ce mur avait pour nom les Mariners de Vancouver Island University (VIU). Grandes et méthodiques, ces dernières ont imposé leur rythme après avoir été surprises en début de rencontre pour finalement l’emporter en quatre manches (22-25, 25-19, 25-15, 25-17) et ainsi conclure la saison sans subir la défaite.

C’est vraiment une super bonne équipe, on ne peut pas le nier. Elles sont hautes et physiques, commentait la joueuse du match des Élans, Laurence Flamand. On peut être un peu déçues, mais on a tellement travaillé fort, qu’en fin de compte, on ne peut pas vraiment l’être.

Bon départ

En pleine crise du coronavirus, les organisateurs avaient dû restreindre le nombre de spectateurs à l’intérieur du Centre sportif pour répondre aux directives gouvernementales. Seules les familles des joueuses avaient eu l’autorisation d’assister à la rencontre.

La centaine de partisans s’est faite tellement bruyante, on aurait cru qu’ils étaient quatre fois plus nombreux dans les gradins, ce qui a semblé donner des ailes aux joueuses locales tôt dans la rencontre.

Les Élans n’ont toutefois pas été en mesure de garder la cadence et de contenir la puissante attaque de VIU menée par la joueuse de 6 pieds 4 pouces, Jane Nyukhalova, qui a réalisé 20 attaques marquantes.

On voulait commencer en force, ça faisait partie du plan de match , a expliqué l’entraîneur des Élans Ian Poulin-Beaulieu, mais [les Mariners] ont offert une solide prestation, surtout lorsque [Nuykhalova] est embarqué, ç’a changé la game. On a eu de la difficulté à partir de ce moment-là .

Du côté des championnes, personne n’a perdu son sang-froid après avoir vu les Élans se sauver avec la première manche.

Nous sommes habituées de voir les équipes offrir une belle performance en défensive contre nous , a mentionné la capitaine Andrea Cankovic. Mais il est rare qu’une équipe réussisse à nous contrer pendant tout le match .

Nous sommes demeurées patientes et nous avons embrayé par la suite. Andrea Cankovic, capitaine, Mariners de Vancouver Island University

Les Élans décrochent malgré tout la 19e médaille de leur histoire au Championnat canadien de volleyball féminin de l’Association canadienne de sport collégial, une 7e médaille d’argent.

Un championnat en temps de crise

Le championnat canadien était sans doute un des rares événements sportifs à ne pas avoir été annulé ou reporté au pays au cours des derniers jours en raison de la crise du coronavirus.

Les organisateurs assurent s’être pliés à toutes les mesures exigées par le gouvernement pour permettre aux joueuses de vivre l’expérience jusqu’au bout.

Ce qui est arrivé cette semaine, on va s’en rappeler pour toujours , a raconté Éric Lavigne, directeur des sports du Cégep Garneau. On a tout vu. Un de nos chauffeurs bénévoles qui a plus de 70 ans a été obligé de rester chez lui pour se conformer à la décision du premier ministre aujourd’hui .

Andrea Cankovic se disait privilégiée d’avoir pu jouer ses derniers matchs au championnat national alors que d’un bout à l’autre du pays, des étudiants-athlètes ont vu leur saison prendre fin abruptement en raison des inquiétudes liées à la Covid-19.