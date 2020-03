La COVID-19 pousse Edmonton à fermer ses installations récréatives

Toutes les installations récréatives et sportives appartenant à la Ville d’Edmonton sont fermées jusqu’à nouvel ordre, annonce la Ville, qui souhaite ainsi protéger le public contre la pandémie de COVID-19.

« La sécurité du public et de nos employés est notre priorité », soutient le directeur par intérim de la Ville dans un communiqué publié samedi.

« On ne sait pas encore combien de temps durera la fermeture. On suit les recommandations des autorités provinciales en santé publique afin de protéger les Edmontoniens. »

La Ville de Saint Albert a également décidé de fermer ses installations récréatives, dont la place Servus Credit Union et le Club de curling de Saint Albert. Le Comté de Strathcona a fait de même vendredi.

Le zoo d’Edmonton Valley et le centre de la nature John Janzen comptent parmi les installations fermées. La Ville précise toutefois que les employés du zoo continuent de s’occuper des animaux pendant la fermeture temporaire.

La Ville ajoute que les pavillons des parcs Hawrelak, Rundle et Victoria sont également fermés et que ses employés n’entretiennent plus les patinoires qui y sont liées.

Selon Services de santé Alberta, les risques d’exposition au coronavirus restent faibles.