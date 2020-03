Ce matin, un membre de la population étudiante de l’Université d’Ottawa a été retrouvé sans vie dans l’une de nos résidences sur le campus , écrit M. Frémont. Je sais que cette nouvelle bouleversera notre communauté universitaire tout autant qu’elle m’a bouleversée moi-même.

M. Frémont n’a pas précisé la cause de la mort de cette personne ni son identité.

Il a néanmoins spécifié que cette mort ne semblait pas en lien avec la COVID-19, même s'il reconnaît que les circonstances troublantes actuelles viennent accentuer le stress et l’anxiété déjà présents.

Le recteur s'est par la suite adressé aux étudiants et aux étudiantes [...] qui se sentent envahis par l’anxiété ou dépassés, surtout dans le contexte des récents événements.

Je veux vous dire : vous n’êtes pas seuls. Vous êtes entourés d’amis et de gens qui tiennent à vous. Je tiens à chacun et chacune d’entre vous. Les étudiants de votre entourage et vos professeurs tiennent à vous.

Jacques Frémont, recteur et vice-chancelier de l'Université d'Ottawa