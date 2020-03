La nouvelle directive visant les aînés bien accueillie dans une résidence de Sherbrooke

À la résidence Murray de Sherbrooke, il est hors de question que le virus se propage. C’est pourquoi elle accueille favorablement les nouvelles mesures de Québec d’interdire toutes les visites dans les CHSLD, les hôpitaux et les résidences pour personnes âgées afin de mieux protéger les aînés et les gens vulnérables de la pandémie.

Lors de son troisième point de presse quotidien, samedi, le premier ministre François Legault a aussi demandé aux personnes de 70 ans et plus d’éviter de sortir de chez elles, à moins que cela ne soit vraiment nécessaire.

On ne veut pas avoir ce virus-là dans mon établissement , dit sur un ton catégorique Pierre Chapdelaine, propriétaire de la résidence Murray.

Plusieurs moyens ont été mis en place pour respecter la directive de Québec, comme l’installation de plusieurs pancartes pour informer que les visiteurs ne sont finalement plus autorisés. Les familles des résidents ont également été appelées pour être mises au courant de cette nouvelle mesure.

Beaucoup de familles trouvent que ça n’a pas de bon sens, alors on leur explique que c’est une décision du premier ministre. Pierre Chapdelaine, propriétaire de la résidence Murray

Lucie Desrosiers, directrice de la résidence Murray, explique pour sa part que cette nouvelle mesure est de la prévention pour protéger les aînés.

On a eu une éclosion d’influenza récemment, donc [les résidents] ont une petite idée de ce qui pourrait arriver si le coronavirus frappe à nos portes , explique d’entrée de jeu Lucie Desrosiers, directrice de la résidence Murray.

Des résidents rencontrés, samedi, peu après l’annonce de François Legault, accueillent bien, eux aussi, la nouvelle. On fera du Facetime , lance l’une d'entre eux.

On va se trouver des activités à faire. On va jouer aux cartes , poursuit-elle.

Sherbrooke accueille favorablement les nouvelles mesures

La Ville de Sherbrooke, qui est toujours en mode préalerte, accueille favorablement les nouvelles mesures de Québec.

Ces mesures de précaution ont des répercussions pour plusieurs personnes, on le sait, mais on le fait tous dans un seul but, notre santé , fait savoir Steve Lussier, maire de Sherbrooke, après avoir rappelé que la Ville a décidé de fermer ses bibliothèques et ses arénas.

Je demande aux Sherbrookois de collaborer avec la Santé publique et la Sécurité publique, et c’est comme ça qu’on va passer à travers. Steve Lussier, maire de Sherbrooke