Test négatif pour le fonctionnaire du 255, rue Albert soupçonné d’avoir la COVID-19

La direction du BSIFBureau du surintendant des institutions financières , qui a des locaux au 255, rue Albert à Ottawa, avait demandé, jeudi, à ses 360 employés de travailler de la maison alors qu’un de leur collègue a été soumis à un test de dépistage de la COVID-19.

Les autres employés du BSIFBureau du surintendant des institutions financières basés à Toronto, Montréal et Vancouver devront eux aussi continuer de faire du télétravail.