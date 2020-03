COVID-19 : les activités de loisirs au ralenti dans la région

Dès vendredi, des événements culturels et festifs avaient été annulés en cascade conformément à une mesure du gouvernement qui interdit les rassemblements de plus de 250 personnes. Pour les activités maintenues, l’heure n’est toutefois pas à la réjouissance. La journée de samedi a été inhabituellement calme pour de nombreuses entreprises de loisirs.

Si on compare à la semaine dernière, la clientèle a énormément baissé. On a moitié moins de monde. Notre plus grande salle a 120 personnes donc nous on veut accueillir les gens , déplore Paul Langevin, copropriétaire du cinéma Le Tapis Rouge à Trois-Rivières.

On espère que, quand la panique va être passée, les gens vont revenir Paul Langevin, copropriétaire du cinéma Le Tapis Rouge

Le centre d'amusement RécréOFUN et le salon de quilles Quillorama ont connu plusieurs annulations.

Les activités extérieures ne sont pas épargnées. Vallée du Parc constate également une baisse de son achalandage. Le traditionnel Défi ski Leucan, qui devait s’y tenir samedi, a lui aussi été annulé.

Les entreprises s’adaptent

Face à cette baisse de fréquentation, les entreprises de loisirs veulent rassurer leur clientèle. On a pris la majeure partie des initiatives pour limiter tout contact possible. On a augmenté nos effectifs au niveau de la maintenance, au niveau du nettoyage. On a espacé au niveau des tables , explique Dominique Lamy, directeur des ventes et du marketing à Vallée du Parc.

Autre mesure sanitaire, le cinéma Fleur de Lys de Trois-Rivières a pris la décision de réduire de 50 % la capacité de ses salles.

D’autres ont pris des mesures plus drastiques et ont décidé de fermer leurs portes. Le centre d'amusement RécréOFUN et la salle de bingo O 503 seront fermées pour les deux prochaines semaines.