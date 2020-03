Face à la COVID-19, « trop, c’est comme pas assez », préviennent des expert en santé

Le train de mesures gouvernementales et les vagues d’achats compulsifs qui accompagnent la pandémie de COVID-19 poussent des spécialistes en santé publique à lancer un appel au calme.

« Trop réagir, c’est comme pas assez réagir », souligne le professeur en santé globale, droit et science politique Steven Hoffman, de l’Université York.

« Il est important d’appuyer la réponse [gouvernementale et individuelle] sur la science », note-t-il.

Des réactions disproportionnées, croit-il

Selon lui, certaines personnes ont réagi trop fortement, sans réfléchir aux conséquences.

Il cite notamment l’exemple du refus de séjour servi aux voyageurs provenant de certains pays d’Europe par les États-Unis qui, dit-il, « ne fonctionnera pas ».

« Non seulement ça mine la réponse des autorités de santé publique, mais ça détourne des ressources qui pourraient soutenir les efforts des États-Unis. »

« Personne ne devrait imposer des restrictions aussi larges et imprécises », croit-il.

M. Hoffman ajoute que le genre de quarantaine généralisée imposée aux habitants du nord de l’Italie peut compliquer les choses.

« Quand une partie entière du pays est mise en quarantaine et qu’on demande à des millions de personnes de rester chez eux, c’est normal que s’ils se sentent menacés, ils essaient de fuir. »

La fermeture d’écoles peut également, selon lui, nourrir l’inquiétude de parents qui « doivent s’occuper de leurs enfants et ne seront peut-être pas en mesure d’aller travailler ».

« Parmi eux, il y a des médecins, des infirmières et d’autres professionnels de la santé sur qui on compte durant cette épidémie. »

Une « obligation morale » pour tous

Selon le professeur associé Jason Kindrachuk, de la Chaire de recherche du Canada sur les nouveaux virus à l’Université du Manitoba, la réponse à la pandémie doit être modérée.

Elle doit, explique-t-il, être à mi-chemin entre le déni et la panique et c’est à chacun de répondre à « l’obligation morale » de prévenir la propagation du coronavirus.

« On sait que les personnes âgées et celles qui ont déjà des difficultés avec leur santé peuvent être frappées plus durement par la maladie », rappelle-t-il.

« Tout ce qu’on peut faire pour limiter la transmission est important », mais il est inutile, précise-t-il, de se lancer dans une accumulation de biens et de nourriture.