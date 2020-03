Les visites interdites dans les résidences pour aînés de l'Abitibi-Témiscamingue

Cette décision annoncée par le premier ministre François Legault, samedi, concerne aussi les hôpitaux et les CHSLD.

La situation force les propriétaires de résidences privées à modifier leurs façons de faire.

À la résidence Les Jardins du Patrimoine d'Amos, l'annonce de l'interdiction des visites est bien accueillie par la direction, mais elle implique aussi bien des ajustements pour appliquer les consignes et informer la clientèle.

« On tient les résidents au courant des décisions et on va rencontrer tout le monde lundi, explique la directrice générale Isabelle Poirier. On va placarder à la résidence en attendant de fermer la porte aux visiteurs, barrer nos portes et changer les codes d'entrée aussi. On est en mesures exceptionnelles. »

L'interdiction s'applique aussi aux Jardins du Patrimoine de Rouyn-Noranda.

La Maison de Jérémie, un centre d'hébergement pour personnes âgées situé à Saint-Bruno-de-Guigues Photo : Radio-Canada / Godefroy Macaire Chabi

À St-Bruno-de-Guigues, le propriétaire de la résidence la Maison de Jérémie, François Corriveau, compte aussi sur la collaboration de ses 22 résidents pour l'aider à faire respecter la consigne.

« On va leur annoncer ça à l'heure du souper, souligne-t-il. Je ne veux pas faire de police, me mettre à la porte et surveiller. Je veux qu’ils soient au courant et que si quelqu’un rentre sans que je m'en rende compte, qu'ils avertissent eux autres mêmes qu'on n'a pas le droit de visite. »

Anxiété

Selon Isabelle Poirier, la décision de Québec aidera à rassurer plusieurs résidents, même si ceux-ci sont déjà bien informés des mesures de prévention pour éviter la propagation de la maladie.

« On les a rencontrés vendredi pour leur donner de l'information et présentement, ils sont tous en forme. Oui, les résidents sont un peu anxieux, mais je pense qu'ils se sentent vulnérables par rapport aux visiteurs qui sont allés en voyage et qui ne le disent pas. ».

Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec demande à la population de ne plus utiliser le 811, mais plutôt de composer 1 877 644-4545 pour communiquer avec les équipes en place.

Pas de sorties

Québec demande aussi aux personnes de 70 ans et plus d'éviter de sortir en public, une autre réalité à laquelle doivent composer les résidences.

« C'est sûr qu'on va essayer de limiter les sorties, parce que ces gens-là sont plus à risque. S'ils ont des rendez-vous très importants, je vais en discuter avec leur famille, ils prendront la décision », précise François Corriveau.

Aux Jardins du Patrimoine d'Amos, le transport organisé deux fois par semaine pour aller faire les courses sera annulé.

« On va devoir expliquer aux gens pourquoi ces mesures ont été prises. On va les inviter à ne pas sortir sauf pour des rendez-vous avec le médecin. On va essayer d'animer davantage la résidence et de rester entre nous », ajoute la directrice générale.

Les visites ne sont plus autorisées dans les résidences le Bel-Âge et la Résidence St-Pierre de Rouyn-Noranda.

Seulement les visites en lien avec « besoins essentiels » seront autorisées.

Par ailleurs, notons aussi que le Centre communautaire pour aînés Station 55+ d'Amos arrête ses activités pour les deux prochaines semaines.