Un avion en route vers l'Europe avec 340 personnes à bord dérouté vers Terre-Neuve

Alors que des mesures sont prises à travers le pays pour limiter la portée de la pandémie de COVID-19, plusieurs centaines de personnes à bord d’un avion en route vers l’Europe et dérouté vers Terre-Neuve-et-Labrador ont reçu samedi matin la permission de descendre de l’appareil à Saint-Jean.

L’Europe, et non plus la Chine, est maintenant considérée comme l’épicentre de la pandémie de coronavirus.

Arrivés à bord d’un avion de TUI Airways, ces 340 passagers et 11 membres d’équipage ont été hébergés samedi dans des hôtels de la région de Saint-Jean. Leur avion devait redécoller de l’aéroport international de Saint-Jean à 20 h 10, samedi soir.

Des agents de l’Agence des services frontaliers du Canada ont « contrôlé » les 351 personnes qui étaient à bord de l’avion avant qu'ils soient conduits vers des hôtels.

Un porte-parole des autorités aéroportuaires à Saint-Jean n’était pas en mesure de préciser de quelle façon les agents des services frontaliers avaient pu conclure que tous ces gens n’étaient pas infectés par le coronavirus.

Le vol 459 de TUI Airways était parti de Cancun au Mexique en direction de Birmingham au Royaume-Uni. Il a dû être dérouté vers Terre-Neuve en raison d’une urgence médicale à bord.

Cette urgence médicale n’était pas liée au coronavirus ou à la COVID-19, ont indiqué les autorités aéroportuaires à Saint-Jean de Terre-Neuve.

Cette situation se produit à peine quelques heures après que la province eut indiqué, vendredi, que les rassemblements de 250 personnes ou plus devaient être remis ou annulés, afin de limiter la propagation du coronavirus.

Un premier cas présumé de COVID-19 dans la province

Dre Janice Fitzgerald, la médecin-hygiéniste en chef de Terre-Neuve-et-Labrador, a annoncé samedi soir un premier cas présumé de COVID-19 dans la province.

Dans les Maritimes, l’Île-du-Prince-Édouard a confirmé samedi un premier cas, alors que le Nouveau-Brunswick compte un cas confirmé et celui, présumé, d’un proche de la première patiente.