Places en garderies pour les travailleurs de la santé : les indications se font attendre

À la suite de la fermeture des établissements scolaires et des garderies décrétée vendredi par François Legault, le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent ( CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux ), n'a toujours pas de directives claires de la part du gouvernement sur la façon de procéder.

Plusieurs aspects devront être précisés dans les prochaines heures et les prochains jours. Il faudra notamment déterminer qui pourra être considéré comme un travailleur essentiel et le nombre de places en garderies qui seront nécessaires.

Pour l'instant, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent, qui emploie environ 8000 personnes, n'a pas de réponses à ces questions.

On estime quand même qu'il y a beaucoup de nos travailleurs qui sont parents d'enfants scolaires et d'âge préscolaire. Ariane Doucet, porte-parole du CISSS du Bas-Saint-Laurent

La porte-parole du CISSS Bas-Saint-Laurent, Ariane Doucet. Photo : Radio-Canada

Ariane Doucet, la porte-parole du CISSS Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent explique que les travailleurs du réseau de la santé sont déjà extrêmement sollicités. Elle dit souhaiter que rien ne contribue à ajouter à la pression déjà forte dans les différents milieux.

Stratégies mises en place

Le CISSS Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent prévoyait offrir une liste de garderies disponibles à ses employés dimanche pour qu'ils puissent réserver une place, mais les directives ont changé en cours de route.

Ariane Doucet assure qu'une façon de faire sera développée rapidement pour arrimer les besoins des employés avec les places disponibles en garderie, et que les ressources humaines prendront le dossier en charge.

Québec a appelé les garderies intéressées à se manifester rapidement vendredi pour offrir un service aux travailleurs de la santé. Les garderies n’ont eu que quelques heures pour le faire.

Shirley Dubé, la directrice générale du CPECentre de la petite enfance La Trâlée, a soumis la candidature de son Centre.

On avait jusqu'à hier 20 h pour le faire , explique Shirley Dubé. Maintenant, on est en attente pour la logistique parce qu'on ne sait pas du tout le nombre d'enfants qu'on va recevoir. On n’a aucune idée du fonctionnement , ajoute-t-elle.

Les efforts s'organisent toutefois davantage, à mesure que la fin de semaine avance.

Selon la présidente du Réseau des services à la petite enfance de l'Est-du-Québec, Julie Dalpé, des discussions samedi ont permis d'assurer environ un point de service d'urgence en CPECentre de la petite enfance par MRC au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

Le gouvernement provincial assure de son côté que les travailleurs prioritaires auront accès à des places en garderie et que des appels à collaborer seront réacheminés auprès des responsables en garderie.

Avec les informations de Laurence Gallant