Trump attend les résultats d’un test de COVID-19 dans une Amérique sous tension

Alors qu’il avait refusé jusqu’ici à se soumettre à un test de dépistage qui l’aurait, selon ses dires, fait paraitre « faible », le président américain a annoncé samedi en conférence de presse avoir été testé.

Le milliardaire âgé de 73 ans a récemment été en contact avec plusieurs personnes qui ont depuis été déclarées positives par le virus, notamment l’attaché de presse du président brésilien Jair Bolsonaro et le chargé d'affaires du Brésil à Washington. Donald Trump a toutefois déclaré aux journalistes que sa température demeurait normale.

Interrogé sur la date à laquelle il annoncerait les résultats de ce test, le président a répondu que le test avait été envoyé à un laboratoire et que cela pouvait prendre un jour ou deux. Fortement critiquée au départ pour sa gestion de crise, l’Administration Trump semble avoir pris un virage à 180 degrés avec la mise en place de mesures exceptionnelles.

Aux États-Unis, la pandémie a maintenant infecté plus de 2200 personnes et causé au moins 50 décès. Tous les États américains sont dorénavant touchés à plus ou moins grande échelle. L’État de Washington (568 cas), New York (524 cas) et la Californie (265 cas) dominent le haut du peloton. Plusieurs villes et États du pays ont à leur tour décrété l'état d'urgence sur leur territoire afin d’éviter la propagation de l'épidémie de coronavirus, à l'origine de plus de 5000 morts aux quatre coins de la planète.

Sur le terrain, un certain nombre de magasins ont changé leurs heures d’ouverture afin de réduire les risques de propagation de la COVID-19. C’est le cas de la chaîne d'épicerie Publix, dont les 1200 magasins situés en Floride et dans les États du Sud fermeront deux heures plus tôt que l’horaire prévu. La compagnie explique que ces changements donneront aux employés le temps de réapprovisionner leurs produits et de désinfecter les rayons.

L'interdiction d'entrée étendue au Royaume-Uni et à l'Irlande

Les États-Unis viennent d’étendre la suspension des voyages en provenance d'Europe à l’Irlande et au Royaume-Uni dès lundi, minuit. Le changement de ton est frappant depuis le lundi 9 mars, où le locataire de la Maison-Blanche minimisait la menace sur son compte Twitter en comparant le coronavirus à une simple grippe.

Les résidents américains qui se trouvent en Irlande ou au Royaume-Uni et qui souhaitent revenir aux États-Unis devront donc se rendre dans des aéroports désignés, a précisé le vice-président américain Mike Pence. L’interdiction d’entrée au pays est déjà en vigueur pour les voyageurs ayant séjourné récemment dans les pays européens de l’espace Schengen, zone dans laquelle peuvent circuler librement les citoyens de 26 États.

Les compagnies aériennes déjà touchées de plein fouet par les restrictions en provenance de Chine et les nombreuses annulations de voyages qui se succèdent à travers le monde devront de nouveau accuser le coup. L’entreprise Delta a déclaré vendredi qu'elle réduirait sa capacité de 40 % d’ici les prochaines semaines, la plus grande réduction de son histoire. Elle s’apprête d’ailleurs à éliminer la quasi-totalité de ses vols en direction de l’Europe, et ce, pendant 30 jours.

United Airlines et American Airlines ont également annoncé de nouvelles coupures concernant les trafics européens. Les principales compagnies aériennes américaines ont confirmé qu'elles étaient en pourparlers avec la Maison-Blanche et le Congrès en ce qui concerne une financière d’urgence.