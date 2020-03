Coronavirus : quel impact pour les producteurs locaux?

Avec la fermeture jusqu'à nouvel ordre des marchés des fermiers de Dieppe et Moncton , des producteurs locaux du Nouveau-Brunswick doivent trouver d'autres moyens d'écouler leur marchandise.

Pour les producteurs de produits locaux comme Philippe Gervais, propriétaire de Valk Fermentation, les marchés des fermiers sont des moments clé pour leur chiffre d'affaires.

Les deux marchés des fermiers peuvent représenter de 20 à 25 % de l'entreprise, alors ça nous affecte énormément, mais ce n'est pas catastrophique , dit-il.

Ils ont fermé les marchés pour cette semaine jusqu'à nouvel ordre. Ça pourrait réouvrir la semaine prochaine, ça pour réouvrir dans trois mois. On le sait pas. Philippe Gervais, propriétaire de Valk fermentation

Plusieurs variétés de kombucha de Valk Fermentation. Gingembre et fleur d'hibiscus, «flower power», pommes et fleur d'oranger, les choix sont très variés. Photo : Radio-Canada / Mathieu Massé

Si de son côté, son entreprise est assez diversifiée pour qu'il puisse passer au travers, d'autres commencent à avoir la sueur au front.

C'est le cas de Jesse Howatt, propriétaire de Local by Atta, une ferme qui vend plusieurs variétés de laitue et pour qui les marchés de fermiers sont très importants. On vend environ 40 % de notre produit aux marchés, alors sans les marchés on pourrait vendre un peu plus au magasin. Même avec ça, on a les restaurants, mais c'est moins busy pour eux aussi.

Jesse Howatt, propriétaire de Local by Atta, à Moncton. Photo : Radio-Canada / Gilles Landry

Jessie Howett affirme que tout est sur la table en ce moment, même la fermeture temporaire de la ferme.

Cette éventualité a de quoi lui donner des maux de tête.

On doit être capable de payer l'électricité, les employés, tout ça. Si on est capable de faire ça, on va continuer. Mais le fait qu'on ne peut pas aller au marché, ça nous affecte beaucoup. Jesse Howatt, propriétaire de Local by Atta

L'économiste Pierre-Marcel Desjardins rappelle que tous n'ont pas l'option de faire du télétravail afin d'éviter la propagation de la maladie. Toutes proportions gardées, les régions rurales seront touchées de manière différente et ça pourrait être tout simplement impossible d'avoir l'option de travailler de la maison pour beaucoup de ces gens-là. Donc l'impact risque d'être très difficile pour certaines personnes.

Pierre-Marcel Desjardins, économiste, Université de Moncton. Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Malgré la perte financière, les entrepreneurs sont d'accord pour dire que la fermeture des marchés était la bonne décision. Même si les marchés des fermiers étaient restés ouverts, je pense que pas grand monde qui se serait présenté. Fait que ça soit fermé ou ouvert, l'état de panique, si tu veux, ou comment les gens se sentent va déterminer s'ils sortent ou pas , analyse-t-il.

À Local by Atta, on espère recevoir un coup de main de la part du gouvernement si les pertes financières devaient s'avérer importantes. J'espère que le gouvernement va nous aider! Les marchés pourraient être fermés pour quelques mois, on ne le sait pas.

Il rappelle qu'au-delà de ses propres profits, ce sont les employés de l'entreprise qui en souffriront s'il doit fermer. On a aussi des investissements qu'on doit payer d'une façon ou d'une autre, alors j'espère qu'il y aura du support, sinon je ne sais pas ce qu'on va faire.

Pierre-Marcel Desjardins est bien d'accord : l'aide gouvernementale risque de s'avérer vitale pour plusieurs. De prendre des mesures proactives pour s'assurer que les entreprises, que ce soit des PMEpetites et moyennes entreprises ou des plus grandes entreprises qui pourraient faire face à des défis financiers, aient accès à des liquidités, ce sont des mesures tout à fait appropriées. Comment on le fait, là c'est une autre question.

En attendant, les entrepreneurs se serrent les coudes et tentent de s'organiser des points de vente locaux ou de se présenter dans des marchés plus petits et toujours ouverts... pour le moment.