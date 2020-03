Ottawa lance un avertissement aux voyageurs : revenez au pays

La situation à travers le pays évolue très rapidement depuis quelques jours et le nombre de cas a maintenant dépassé 230. De nombreuses restrictions et fermetures d’établissements ont été annoncées par chacune des provinces. Voici les dernières informations sur la situation au Canada.

La situation samedi :

Un seul décès est attribué à la COVID-19 au Canada.

L'Ontario a désormais plus d’une centaine de cas, soit une vingtaine de plus que vendredi. Les écoles ontariennes seront fermées pour les trois prochaines semaines. Des centres d’évaluation et de dépistage de la COVID-19 ont été mis en place notamment à Ottawa.

L'état d’urgence sanitaire a été décrété au Québec, qui interdit également toutes les visites dans les CHSLD, les hôpitaux et les résidences pour personnes âgées afin de mieux protéger les aînés et les gens vulnérables contre la pandémie de coronavirus. Le premier ministre François Legault demande aussi aux personnes de 70 ans et plus d’éviter de sortir de chez elles, à moins que cela ne soit nécessaire. Les écoles et les garderies seront fermées jusqu'au 30 mars et les rassemblements de plus de 250 personnes sont interdits.

En Colombie-Britannique, neuf nouveaux cas ont été confirmés samedi. La seule personne décédée au Canada était un résident d'un centre de soins de longue durée de North Vancouver.

En Alberta, plus du quart des cas de COVID-19 recensés dans la province sont liés à des voyages aux États-Unis. Pour l’instant, les écoles ne sont pas fermées dans cette province.

Le Nouveau-Brunswick a annoncé un deuxième cas présumé. Les médecins de cette province peuvent dorénavant offrir des consultations téléphoniques à leurs patients. Les rassemblements « non essentiels » de plus de 150 personnes sont interdits jusqu'à nouvel ordre et toutes les écoles et garderies sont fermées pour au moins deux semaines.

L'Île-du-Prince-Édouard a confirmé son premier cas de COVID-19 samedi.

Au Manitoba, qui a recensé 4 cas, plusieurs sites de dépistage ont été ouverts. Les écoles manitobaines seront fermées pour les trois prochaines semaines.

Voyageurs et transports

Samedi, le ministre fédéral des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, a lancé un avertissement aux voyageurs canadiens : revenez au pays avant que les moyens commerciaux ne soient plus accessibles.

La Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a averti que les personnes qui voyagent à l'étranger pourraient se retrouver prises dans des situations de quarantaine ou des interdictions de voyager imposées par les pays qu'elles visitent.

Vendredi, le premier ministre Justin Trudeau a déconseillé « tout voyage non essentiel à l’étranger ». Il n’a pas précisé si le Canada fermerait ses frontières, comme l’ont fait les États-Unis pour la Chine et l’Europe notamment.

Justin Trudeau est toujours en isolement volontaire après que sa femme Sophie eut été testée positive pour la COVID-19 après un voyage à Londres.

Le premier ministre a toutefois annoncé une série de mesures pour freiner l’élan de la propagation.

Les contrôles aux aéroports et aux points d’entrée des véhicules routiers augmenteront;

la saison des croisières est retardée au 1er juillet et les navires ne s’arrêteront pas dans les communautés nordiques cette saison;

10 milliards de dollars seront à la disposition des entreprises pour les aider à faire face à cette crise.

Par ailleurs, VIA Rail a annoncé vendredi que ses trains longs parcours seraient interrompus jusqu'à nouvel ordre. Les tracés visés sont Montréal-Halifax, Toronto-Vancouver et Prince Rupert-Prince George-Jasper. Les routes plus courtes resteront en activité et conserveront leurs horaires réguliers.