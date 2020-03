Des pompiers de Rouyn-Noranda rencontrent leur ambassadrice pour le Défi Gratte-Ciel 2020

La fille de 6 ans, atteinte de dystrophie musculaire, sera de la partie puisqu’elle accompagnera les pompiers pour monter les 23 étages de la Tour Deloitte.

La rencontre qui devait avoir lieu dans la caserne de Rouyn-Noranda a été déplacée à l'extérieur en raison de la décision de la Ville de fermer ses édifices.

Shekyna Presseault tenait tout de même à faire une première rencontre avec les pompiers, accompagnés de ses parents.

Pour le moment ce n'est pas évident. L'adaptation de la maison, du domicile ce n'est pas encore fait. Il n'y a pas beaucoup de places qui sont adaptées pour nous. Mais on est heureux pareil. Jessica Presseault

Si le gouvernement peut venir un peu plus en aide qui vient en ce moment. On aime soutenir dans le fond tous ce qui peut avoir un lien avec les maladies musculaires, ce qui peut nous montrer un peu le style de vie des autres familles faire que les autres comprennent c'est quoi , dit la mère Jessica Presseault.

Un pompier gravit les 23 étages de la tour Deloitte à Montréal dans le cadre du Défi Gratte-Ciel Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Pelletier

Jean-David Papa est lieutenant au service incendie de Rouyn-Noranda. Il participe au défi depuis plusieurs années pour amasser de l'argent au profit de la fondation Dystrophie musculaire Canada.

C'est la première fois qu'il rencontre l'ambassadrice de Guérin, ce qui ça donne un sens au défi, selon lui.

Ça fait au moins cinq ans qu'on le fait on monte on ramasse de l'argent pour la dystrophie, mais on n'avait jamais eu la chance d'être en contact avec quelqu'un qui l'avait, de notre région en plus. On a fait la demande l'année dernière, ça a été long de trouver quelqu'un qui voulait participer. Donc là c'est consécration de tout ce qu'on fait depuis des années , dit-il.

L'équipe prévoit organiser un vélothon le 18 avril à Rouyn-Noranda pour amasser des fonds afin de soutenir la cause.