Quelques minutes après l’ouverture de la clinique de dépistage de la COVID-19, la présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais a annoncé qu’une autre clinique du genre allait ouvrir dans la région, en plus d’un centre pour évaluer les gens avant qu’ils ne subissent un dépistage.

Josée Fillion n’a cependant pas pu préciser quand la seconde clinique ouvrira ses portes ni où elle se situera, lors d’un bref point de presse, samedi après-midi. Il y a toutefois de bonnes chances que la deuxième clinique ouvre en milieu urbain, d'après Mme Fillion.

Prêt de 100 % de nos rendez-vous sont octroyés aujourd’hui , a-t-elle aussi précisé peu après 14 h, moment où la première clinique de dépistage du 135, boulevard Saint-Raymond a officiellement ouvert ses portes.

Le personnel de cette installation peut effectuer jusqu’à 56 tests par jour. Les salles d’urgence de la région continuent elles aussi de faire des tests.

Mais ne recevra pas un test de dépistage à la clinique qui veut : seules les personnes ayant reçu une évaluation téléphonique d’une infirmière pourra obtenir un rendez-vous.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec demande à la population de ne plus utiliser le 811, mais plutôt de composer 1 877 644-4545 pour communiquer avec les équipes en place.

Or, selon Mme Fillion, le volume d’appel à la ligne prévue à cet effet a augmenté de manière exponentielle, tant et si bien que le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais compte ouvrir un centre de pré-évaluation.

Cette ressource supplémentaire aura le même rôle que la ligne téléphonique du ministère de la Santé. On est dans une question de quelques heures pour pouvoir installer la clinique de pré évaluation , a indiqué la dirigeante du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais.

Le centre, qui sera installé dans une roulotte de chantier, se veut toutefois une mesure temporaire, a noté Mme Fillion.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais a aussi décidé de lancer un appel aux travailleurs de la santé à la retraite pour lui prêter main-forte. Qui plus est, pour faire face à la crise, l’établissement de santé procédera à un délestage d’activités, ce qui pourrait inclure le report ou l’annulation de certains rendez-vous, selon Mme Fillion.

Au Québec, 21 personnes sont atteintes par la COVID-19, selon le gouvernement provincial, et aucune ne se trouve en Outaouais. Les autorités sanitaires attendent actuellement les résultats de 853 tests. Le risque pour la population au Canada demeure faible pour le moment, selon la santé publique.