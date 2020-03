Plusieurs dizaines de personnes à la clinique de dépistage de la COVID-19 à Sherbrooke

Samedi, elles étaient plusieurs dizaines de personnes à attendre de faire un test, un masque sur le visage. C’est le cas de cet homme rencontré dans la file d’attente, qui était à Cuba il y a trois semaines et qui a désormais des symptômes.

La dernière semaine que j’ai passée à Cuba, j’avais des symptômes. J’ai voulu avoir de l’aide, mais on me raccrochait au nez. On me disait de ne pas me présenter aux urgences , explique-t-il.

C’est effrayant à quel point on n’a pas de soutien. Un Sherbrookois rencontré devant le centre de test de l'Hôtel-Dieu à Sherbrooke

La mise en place de ce centre de test à l'Hôtel-Dieu de Sherbrooke est pour lui une bonne manière d’avoir le cœur net s’il est porteur du virus ou non.

Il y a trois autres centres de test en Estrie. Un dans un chapiteau à l’Hôpital de Granby, à l’entrée de la rue Paré, au autre au CSSS du Granit et un dernier à l’Hôpital, CLSC et centre d'hébergement d’Asbestos.

Les centres de test seront ouverts de 8 h à 20 h.

Qui peut se présenter dans les centres de test?

Les personnes qui désirent être testées devront répondre à ces trois critères : Revenir d’un voyage à l’extérieur du Canada

Présenter un ou plusieurs symptômes de fièvre, de toux ou de difficultés respiratoires

Les symptômes ont débuté dans les 14 jours au retour de voyage

Les personnes répondant à tous ces critères peuvent se présenter sans rendez-vous à l’un des quatre centres de test COVID-19 en Estrie.

Les personnes qui présentent des symptômes peuvent appeler à la ligne d'information spéciale sur la COVID-19, sans frais : 1 877 644-4545.