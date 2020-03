L’Université de l’Alberta donnera ses cours en ligne en raison de la pandémie de COVID-19

La décision a été prise afin de combattre la propagation du nouveau coronavirus.

Les cours seront suspendus jusqu'au 16 mars afin de permettre à l’université et ses professeurs de se préparer au changement.

« Nos campus et nos résidences resteront ouverts afin de soutenir nos étudiants et les recherches en cours », souligne le président de l’Université de l’Alberta, David Turpin

Les examens sont aussi touchés par la décision puisqu’aucun examen ne pourra être fait en personne.

Le vice-président des services et des opérations de l’Université de l’Alberta Andrew Sharman mentionne que les détails concernant les examens qui seront donnés en ligne seront communiqués dans les prochains jours.

L’Université de l’Alberta a également confirmé qu’elle allait suivre les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé et de la médecin hygiéniste en chef de l’Alberta.

Ainsi, tous les déplacements à l'extérieur du Canada sont suspendus et les événements de plus de 250 personnes sont annulés sur tous les campus. De plus, l’université recommande à ses étudiants qui étudient présentement à l’étranger de revenir au Canada, peu importe où ils se trouvent.