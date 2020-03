Certains services religieux sont annulés à cause du coronavirus

Afin de limiter la propagation du coronavirus, de nombreux groupes religieux proposent des suggestions sur la manière de se réunir en toute sécurité, tandis que d'autres annulent purement et simplement leurs services.

« L'association musulmane de Moncton a suspendu les prières du vendredi jusqu'à nouvel ordre », explique le président de l'association, Abdal Khan.

Bien que ce soit une décision difficile à prendre, M. Khan soutient que c'était la bonne, compte tenu de la propagation rapide de COVID-19, et il dit que « la grande majorité » de sa communauté soutient cette décision.

Archives - Plusieurs croyants sont venus prier. Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

« C'était une décision très difficile parce que beaucoup de gens ont des attentes et un attachement émotionnel pour venir prier tous les vendredis », dit-il.

M. Khan dit que l'association encourage les gens à prier chez eux plutôt.

La décision a été prise sur la base d'une recommandation conjointe du Conseil canadien des imams et de l'Association médicale musulmane du Canada.

Les deux groupes ont rencontré les dirigeants de la communauté jeudi pour une réunion d'urgence et ont publié une déclaration : « Nous recommandons fortement à tous les masjids de suspendre la prière hebdomadaire du vendredi Jummah à partir de maintenant, y compris le vendredi 13 mars 2020 jusqu'à nouvel ordre ».

Les deux groupes ont également décidé d'élaborer une fiche d'information et de former un groupe de travail « pour aider à fournir des conseils à l'avenir ».

Les catholiques, plus timides...

Les églises catholiques de tout le pays seront bientôt guidées sur la manière de faire face à la propagation du virus, explique Robert Di Pede, secrétaire général adjoint de la Conférence des évêques catholiques du Canada.

Le pape François Photo : Reuters / Yara Nardi

« Nous prévoyons de publier quelque chose dès que possible », a-t-il déclaré vendredi depuis son bureau d'Ottawa. « Nous y travaillons en ce moment même. »

M. Di Pede soutient que les autorités religieuses ont collaboré avec un responsable médical pour essayer de dresser une liste des « meilleures pratiques » pour les guider dans les semaines à venir. Chaque diocèse sera libre d'adopter n'importe laquelle, toutes ou aucune des suggestions, a-t-il souligné.

Les suggestions incluront de placer la Sainte Communion dans les mains, et non dans la bouche des participants et de décourager les poignées de mains dans le cadre du service.

Il ajoute qu'il sera également rappelé aux fonctionnaires religieux l'importance de se laver les mains et de bien nettoyer tous les récipients utilisés lors d'un service.

Un prêtre pratique un rite liturgique lors d'une messe. Photo : Radio-Canada / Justin Fraser

Les catholiques seront invités à rester chez eux s'ils présentent des symptômes de la COVID-19, explique M. Di Pede.

« Il appartient toujours à chaque évêque de mettre en œuvre ces meilleures pratiques comme il l'entend. »

Ils sont également libres d'aller au-delà des suggestions et d'annuler purement et simplement tous les rassemblements, comme ils l'ont fait au Québec.

Jeudi, l'Assemblée des évêques catholiques du Québec a annoncé que toutes les messes seront annulées jusqu'à nouvel ordre.